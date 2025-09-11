Samsung mỉa mai loạt sản phẩm mới của Apple

Bất chấp việc iPhone 17 series đã ra mắt với nhiều tính năng nổi bật như camera mới, chip A19, màn hình ProMotion sáng hơn và pin lâu hơn, Samsung không bỏ lỡ việc "dìm hàng" các sản phẩm Apple. Công ty đã sử dụng hashtag #iCant để chỉ trích Apple khi nhấn mạnh rằng chiếc iPhone mới vẫn không có tính năng gập lại.

Một đoạn tweet được Samsung Mobile Mỹ đăng tải cho rằng ba camera 48 MP vẫn không thể sánh bằng 200 MP ẢNH: INDIATIMES

Samsung thậm chí trích dẫn lại một tweet từ năm 2022 với nội dung tạm dịch rằng: "Hãy cho chúng tôi biết khi nào nó sụp đổ", kèm theo một dòng mới mỉa mai: "#iCant tin rằng điều này vẫn còn hợp thời".

Màn chế giễu của Samsung đã biến mạng xã hội thành một sân chơi phản pháo sôi động. Khi YouTuber công nghệ Marques Brownlee đăng tải video về sự kiện của Apple, Samsung đã đáp lại: "Đổi mới thực sự > thổi phồng #iCant", ám chỉ đến những tính năng được xem là mới của Apple đã có trên các thiết bị Galaxy một thời gian.

Một nội dung mỉa mai được Samsung Mobile Mỹ đăng trên X ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Cộng đồng mạng 'hùa theo' Samsung

Phản ứng của cộng đồng mạng cũng rất đa dạng. Một số người dùng đã chỉ trích Samsung, trong khi những người khác lại bênh vực hãng này, ca ngợi dòng Galaxy Z Fold và Galaxy Z Flip vì đã tiên phong trong công nghệ điện thoại gập. Một số bình luận thậm chí còn nhắc lại việc Apple từng loại bỏ giắc cắm tai nghe.

Cuộc chiến giữa người hâm mộ Apple và Samsung tiếp tục nảy lửa ẢNH: X

Trong khi đó, Apple tiếp tục quảng bá iPhone 17 như "chiếc iPhone hữu dụng nhất từ trước đến nay", với những tính năng nổi bật như camera Dual Fusion 48 MP và khả năng chống trầy xước thế hệ mới.

Dù Samsung không ra mắt sản phẩm mới trong tuần này, công ty Hàn Quốc đã khơi mào một cuộc chiến meme thú vị. Dù người dùng thuộc về #TeamApple hay #TeamSamsung, có một điều chắc chắn: cuộc cạnh tranh giữa hai gã khổng lồ công nghệ này vẫn đang diễn ra rất kịch tính. Nếu Apple quyết định ra mắt iPhone màn hình gập vào năm sau, Samsung có thể sẽ cần chuẩn bị cho những phản ứng mới.