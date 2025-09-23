One UI 8 cập bến dòng Galaxy S24

Theo Sammy Fans, chỉ một tuần sau khi phát hành cho dòng flagship Galaxy S25, Samsung đã mang đến tin vui cho người dùng thế hệ cũ hơn khi chính thức tung ra bản cập nhật One UI 8 ổn định cho toàn bộ dòng Galaxy S24. Động thái này cho thấy cam kết hỗ trợ phần mềm nhanh chóng và mạnh mẽ của gã khổng lồ công nghệ Hàn Quốc.

Samsung tung One UI 8 cho Galaxy S24 chỉ một tuần sau dòng S25

Vào tối 22.9 (giờ Việt Nam), bản cập nhật One UI 8 đã bắt đầu được gửi đến người dùng Galaxy S24, S24 Plus và S24 Ultra tại thị trường Hàn Quốc. Ban đầu, bản cập nhật được tung ra cho những người đã tham gia chương trình thử nghiệm beta, và chỉ vài giờ sau Samsung mở rộng phát hành cho tất cả người dùng thông thường.

Việc phát hành tại thị trường quê nhà là dấu hiệu rõ ràng cho thấy một đợt cập nhật toàn cầu sẽ sớm diễn ra trong vài ngày tới.

Dòng Galaxy S24 bắt đầu nhận được bản cập nhật chính thức của One UI 8 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Theo thông tin từ diễn đàn cộng đồng của Samsung, số hiệu bản dựng chính thức của One UI 8 cho dòng Galaxy S24 lần lượt là S928NKSU4CYI7, S926NKSU9CYI7 và S921NKSU9CYI7.

Bản cập nhật One UI 8 hứa hẹn sẽ mang đến loạt tính năng và cải tiến đã xuất hiện trên dòng Galaxy S25 vào tuần trước. Từ những thay đổi về giao diện, cải thiện hiệu suất cho đến các tính năng AI mới, người dùng Galaxy S24 sẽ được trải nghiệm phần mềm mới nhất mà không cảm thấy thiết bị của mình bị bỏ lại phía sau.

Hiện tại, Samsung chưa công bố lịch trình cập nhật cụ thể cho các thị trường khác như Mỹ hay Việt Nam. Tuy nhiên, dựa theo tiền lệ, người dùng toàn cầu có thể sẽ bắt đầu nhận được thông báo cập nhật trong vài ngày hoặc tuần tới.