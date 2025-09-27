Điện thoại 6G sắp thành hiện thực, Qualcomm thách thức Huawei

CEO Qualcomm nhấn mạnh 6G không chỉ đơn thuần là một bước tiến về tốc độ mà còn là một cuộc cách mạng trong kiến trúc mạng. Công nghệ 6G sẽ mở rộng ra ngoài điện thoại di động để bao gồm các thiết bị thông minh như nhẫn, kính và các thiết bị đeo khác, cùng với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI).

2030 là thời điểm người dùng nên tính đến chuyện mua smartphone 6G ẢNH: TOM'S GUIDE

Lịch trình phát triển 6G của Qualcomm phù hợp với xu hướng phát triển thông thường của ngành công nghiệp viễn thông. Trong khi 5G vẫn đang được triển khai và hoàn thiện, 6G hứa hẹn sẽ mang đến một mạng lưới thông minh hơn, có khả năng hiểu rõ bối cảnh và tích hợp các khả năng cảm biến, định vị chính xác hơn, đồng thời hoạt động ở các băng tần cao hơn giúp cung cấp dung lượng lớn và độ trễ thấp hơn.

Mạng lưới thông minh hơn nhờ 6G

Khác với các thế hệ trước, 6G được thiết kế như một mạng lưới ngữ cảnh, cho phép các thiết bị kết nối và tương tác với nhau cũng như với đám mây. Trong mô hình này, smartphone sẽ tiếp tục giữ vai trò trung tâm, nhưng các thiết bị đeo sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc phân quyền tác vụ.

Một yếu tố quan trọng khác là việc sử dụng phổ tần terahercios, cho phép đạt được tốc độ cao và độ trễ cực thấp, mặc dù điều này đòi hỏi mật độ cell dày đặc và công nghệ ăng-ten mới. 6G cũng sẽ tích hợp cảm biến vào mạng để cải thiện khả năng định vị và truyền thông tin trong môi trường di động, từ đó mang lại trải nghiệm người dùng tốt hơn với các ứng dụng phản ứng nhanh và trải nghiệm thực tế ảo ổn định hơn.

Mạng 6G sẽ giúp chuyển tải cả 5 giác quan, dễ dàng dịch chuyển ảo

Thách thức nào cho Qualcomm

Qualcomm cho biết các thiết bị tiền thương mại sẽ được ra mắt vào năm 2028, với các nguyên mẫu và thiết bị thử nghiệm được chuyển đến các nhà mạng trước khi chính thức thương mại hóa vào năm 2030. Trong giai đoạn này, 5G vẫn sẽ là cầu nối với những cải tiến về vùng phủ sóng và hiệu suất.

Đối với các nhà sản xuất Android, thách thức lớn nhất là phát triển modem và ăng-ten có khả năng hoạt động ở các băng tần mới mà không tiêu tốn quá nhiều năng lượng. Trong khi đó, các nhà mạng sẽ cần tối ưu hóa mật độ cell và tự động hóa lõi mạng để cung cấp dịch vụ chất lượng cao hơn.

Qualcomm khẳng định thập kỷ tới sẽ là thời kỳ bùng nổ của công nghệ thông tin di động, với 6G không chỉ là sự kế thừa của 5G mà còn là một bước tiến xa hơn về dung lượng và hiệu suất. Nếu Qualcomm đáp ứng được các tiêu chuẩn và thời hạn, 2028 sẽ là năm đánh dấu sự khởi đầu của các thử nghiệm quy mô lớn và 2030 sẽ là thời điểm người dùng bắt đầu cân nhắc đầu tư vào điện thoại 6G. Sự cạnh tranh trong lĩnh vực này, đặc biệt từ các công ty như Huawei, hứa hẹn sẽ mang đến nhiều điều thú vị trong những năm tới.