Công nghệ Tin tức công nghệ

CEO Qualcomm bất ngờ mang 'huyền thoại' HTC Dream lên sân khấu

Phong Đỗ
Phong Đỗ
26/09/2025 13:46 GMT+7

Chiếc điện thoại Android 'HTC Dream' đầu tiên vừa bất ngờ xuất hiện trở lại sau 17 năm.

Theo Wccf Tech, giữa lúc cả thế giới công nghệ đang nín thở chờ đợi vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 tại hội nghị Snapdragon Summit 2025, CEO Qualcomm Cristiano Amon đã mang đến một bất ngờ đầy hoài niệm. Cùng với giám đốc cấp cao của Google, ông đã rút từ trong túi ra một sản phẩm 'huyền thoại' là chiếc HTC Dream, điện thoại Android đầu tiên trên thế giới, vẫn hoạt động tốt sau 17 năm.

Huyền thoại HTC Dream 'sống lại' gây bão tại sự kiện Snapdragon 2025.

Cụ thể, trong bài phát biểu chính tại sự kiện công nghệ được mong chờ nhất trong năm, một khoảnh khắc đặc biệt đã chiếm trọn sự chú ý của khán giả. CEO Qualcomm Cristiano Amon đã bất ngờ rút ra từ trong túi một chiếc HTC Dream (còn được biết đến với tên T-Mobile G1), 'ông tổ' của thế giới Android, trước sự ngỡ ngàng của Phó chủ tịch Google Rick Osterloh và toàn bộ khán phòng.

CEO Qualcomm gây bất ngờ với HTC Dream huyền thọai tại Snapdragon Summit 2025 - Ảnh 1.

HTC Dream trên tay CEO Qualcomm

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH WCCF TECH

Chiếc điện thoại 17 năm tuổi này không chỉ là một mô hình trưng bày. Nó hoàn toàn có thể khởi động, màn hình vẫn sáng rõ và giữ được pin, một minh chứng đáng kinh ngạc cho chất lượng phần cứng của một thời đại đã xa.

Đối với nhiều người yêu công nghệ tại Việt Nam, thương hiệu HTC từng là một tượng đài. Và HTC Dream, ra mắt năm 2008, chính là thiết bị đã đặt nền móng cho hệ điều hành di động lớn nhất hành tinh ngày nay.

Trên sân khấu, ông Amon đã hài hước chia sẻ rằng mình đã cố gắng cập nhật chiếc máy này lên phiên bản Android mới nhất nhưng vô ích. Điều này càng làm nổi bật sự tương phản khổng lồ giữa quá khứ và hiện tại. Hãy cùng nhìn lại cấu hình của huyền thoại này:

  • SoC: Qualcomm 528 MHz
  • RAM: 192 MB
  • Bộ nhớ trong: 256 MB
  • Màn hình: 3,2 inch (480 x 320 pixel)
  • Đặc điểm: Bàn phím vật lý QWERTY trượt ngang độc đáo.

So với những con số bộ nhớ RAM hàng chục GB và bộ nhớ hàng TB ngày nay, cấu hình của HTC Dream trông thật nhỏ bé. Thế nhưng, chính từ sự khởi đầu khiêm tốn này, một đế chế đã được hình thành.

Màn trình diễn của CEO Qualcomm không chỉ là một chiêu trò gây chú ý. Đó là một lời tri ân đầy ý nghĩa cho lịch sử, cho sự hợp tác lâu dài giữa Qualcomm và Google, là một lời nhắc nhở về chặng đường phát triển phi thường của ngành công nghiệp smartphone. Đối với những ai từng say mê chiếc bàn phím QWERTY hay màn hình trượt của HTC Dream, đây thực sự là một khoảnh khắc đầy cảm xúc.

Gemini mở rộng sức mạnh AI đến các thiết bị Android

Gemini mở rộng sức mạnh AI đến các thiết bị Android

Một trong những tính năng nổi bật nhất trên Pixel 10 là khả năng chỉnh sửa bằng hội thoại được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI) Gemini.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
