Công nghệ Tin tức công nghệ

Trung Quốc đạt bước tiến lớn với mạng 6G

Kiến Văn
Kiến Văn
31/08/2025 18:50 GMT+7

Mặc dù mạng 6G được dự đoán sẽ triển khai đến người tiêu dùng vào năm 2030, các cuộc họp và kế hoạch để xác định tiêu chuẩn này đã bắt đầu.

Các tổ chức như Liên minh Viễn thông Quốc tế (ITU-R) và 3GPP đang tích cực nghiên cứu và phát triển mạng 6G, trong đó 3GPP chịu trách nhiệm thiết kế các tiêu chuẩn kỹ thuật và xây dựng khuôn khổ cho "IMT-2030", tên gọi chính thức của mạng 6G.

Trung Quốc khoe bước tiến lớn với mạng 6G - Ảnh 1.

Con chip đầu tiên có thể làm việc với mọi tần số, mở đường cho tương lai của mạng 6G

ẢNH: SCMP

Gần đây, Trung Quốc đã công bố một bước tiến lớn khi phát triển thành công chip "mọi tần số" đầu tiên trên thế giới, với kế hoạch ra mắt cùng với các thiết bị 6G. Chip này hứa hẹn cung cấp tốc độ internet di động lên tới 100 Gbps trên toàn bộ phổ tần không dây tiêu dùng, bao gồm cả các băng tần ở vùng sâu vùng xa và khu vực thành thị. Với tốc độ này, người dùng có thể tải xuống một bộ phim HD 8K dung lượng 50 GB chỉ trong vài giây.

Giải quyết bài toán khó về tần số vô tuyến cho mạng 6G

Hiện tại, các thiết bị di động hoạt động trên các tần số khác nhau, với một số smartphone sử dụng tín hiệu băng tần trung bình 3 GHz, trong khi truyền thông vệ tinh sử dụng băng tần cao 30 GHz. Để phục vụ cho các ứng dụng như phẫu thuật toàn ảnh, tín hiệu mạng 6G có thể cần truyền trên băng tần 100 GHz.

Ở thời điểm hiện tại, cần đến 9 hệ thống vô tuyến riêng biệt để phủ sóng toàn bộ phổ tần không dây từ 0,5 GHz đến 115 GHz. Tuy nhiên, chip mới phát triển tại Trung Quốc có kích thước bằng móng tay sẽ hỗ trợ tất cả các tần số này trong thiết bị duy nhất.

Mạng 6G sẽ giúp chuyển tải cả 5 giác quan, dễ dàng dịch chuyển ảo

Chip này không chỉ cho phép chuyển đổi liền mạch giữa các tần số mà còn hỗ trợ truyền thông trên cả mmWave và terahertz. Điều này có nghĩa người dùng có thể tận hưởng tín hiệu mạnh mẽ trong mọi môi trường, từ vùng nông thôn đến thành phố, đặc biệt quan trọng khi nhu cầu thiết bị kết nối ngày càng gia tăng.

Trong tuyên bố của mình, các nhà khoa học Trung Quốc cho biết chip mới có kích thước 11 x 1,7 mm cho phép truyền thông ổn định trên toàn bộ phổ tần không dây, với thời gian chuyển đổi giữa các tần số nhanh hơn 180 micro giây. Tốc độ dữ liệu kênh đơn đạt hơn 100 Gbps, nhanh hơn gần 100 lần so với tốc độ tải xuống trung bình 20 Mbps ở vùng nông thôn tại các quốc gia như Mỹ. Chip không dây này cũng có khả năng tìm kiếm "kênh trống" trong trường hợp một tần số cụ thể bị chặn.

Bước tiếp theo của nhóm nghiên cứu là phát triển các mô-đun giao tiếp thông minh cắm và chạy để có thể được nhúng vào smartphone, trạm gốc, máy bay không người lái và nhiều thiết bị khác. Chip này có tiềm năng dẫn đến việc tạo ra các mạng không dây do AI (trí tuệ nhân tạo) điều khiển, mở ra một kỷ nguyên mới cho công nghệ kết nối.

