One UI 8.5 sẽ là bản cập nhật 'khủng' vượt ngoài mong đợi

Một báo cáo chuyên sâu từ trang tin công nghệ uy tín Android Authority mới đây cho thấy các tệp tin của One UI 8.5 bị rò rỉ đã hé lộ một chi tiết cực kỳ quan trọng. Cụ thể, phiên bản SDK là '36.1' và mã bản dựng bắt đầu bằng 'BP4A', cả hai đều tương ứng chính xác với Android 16 QPR2 - phiên bản cập nhật lớn giữa chu kỳ của Google, vốn chứa nhiều cải tiến hơn hẳn so với bản QPR1 mà One UI 8.0 đang sử dụng.

Điều này có nghĩa là One UI 8.5 sẽ được thừa hưởng trực tiếp hàng loạt tính năng 'bom tấn' mà Google đã phát triển, hứa hẹn mang lại một cuộc cách mạng về trải nghiệm trên các thiết bị Galaxy.

One UI 8.5 sẽ là bản cập nhật với những nâng cấp 'khủng'

Loạt nâng cấp đáng giá sắp đổ bộ trên One UI 8.5

Dựa trên những gì có trong Android 16 QPR2, người dùng có thể mong đợi những cải tiến vượt trội sau:

Giao diện và trải nghiệm : Chế độ tối (Dark Mode) được mở rộng, khả năng ép buộc đồng bộ tất cả biểu tượng ứng dụng theo chủ đề và đặc biệt là sự trở lại của widget trên màn hình khóa từ các ứng dụng bên thứ ba. Ngoài ra còn có tính năng kiểm soát phản hồi rung chuyên sâu và khả năng chỉnh sửa, chú thích file PDF ngay trên hệ thống.

: Chế độ tối (Dark Mode) được mở rộng, khả năng ép buộc đồng bộ tất cả biểu tượng ứng dụng theo chủ đề và đặc biệt là sự trở lại của widget trên màn hình khóa từ các ứng dụng bên thứ ba. Ngoài ra còn có tính năng kiểm soát phản hồi rung chuyên sâu và khả năng chỉnh sửa, chú thích file PDF ngay trên hệ thống. Âm thanh và đa phương tiện : Hỗ trợ công nghệ âm thanh 3D thế hệ mới Eclipsa Audio, khả năng điều chỉnh độ sáng thủ công riêng cho nội dung HDR và SDR, các API âm thanh mới giúp nâng cao chất lượng cho ứng dụng sáng tạo âm nhạc.

: Hỗ trợ công nghệ âm thanh 3D thế hệ mới Eclipsa Audio, khả năng điều chỉnh độ sáng thủ công riêng cho nội dung HDR và SDR, các API âm thanh mới giúp nâng cao chất lượng cho ứng dụng sáng tạo âm nhạc. Bảo mật: Các tính năng an ninh quan trọng như nút bật/tắt 'Phone Theft Protection' và 'Secure Lock Device' sẽ được tích hợp sâu hơn, giúp bảo vệ dữ liệu người dùng một cách tối đa.

Tất nhiên, Samsung có quyền chọn và lọc những tính năng nào từ Google để tích hợp vào giao diện của mình. Do đó, có thể một vài tính năng sẽ không xuất hiện trên phiên bản cuối cùng. Tuy nhiên, những thay đổi cốt lõi về API và nền tảng dành cho nhà phát triển là bắt buộc, đảm bảo hệ thống sẽ ổn định và mạnh mẽ hơn.

Mọi thứ sẽ chính thức được vén màn khi One UI 8.5 ra mắt cùng dòng sản phẩm Galaxy S26 vào năm sau.