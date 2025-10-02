Danh sách điện thoại Galaxy sắp được 'lên đời' One UI 8.5

Theo SamMobile, dù One UI 8.0 vẫn đang trong quá trình triển khai, những thông tin đầu tiên về phiên bản kế nhiệm One UI 8.5 đã bắt đầu rò rỉ, hé lộ danh sách hàng chục thiết bị Galaxy sẽ được 'lên đời' vào năm sau. Đáng chú ý, bản cập nhật này sẽ dựa trên nền tảng Android 16, hứa hẹn mang đến nhiều cải tiến vượt trội.

Galaxy S22 đời cũ vẫn được cập nhật One UI 8.5

Mới đây, cộng đồng công nghệ xôn xao trước danh sách các thiết bị Samsung Galaxy dự kiến sẽ nhận được bản cập nhật lớn One UI 8.5. Theo thông lệ, phiên bản '.5' thường là bản nâng cấp giữa vòng đời, mang đến các tính năng mới ra mắt cùng dòng flagship kế tiếp cho các thiết bị cũ hơn.

Đã có danh sách dự kiến những thiết bị được 'lên đời' One UI 8.5 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH SAMMOBILE

Nguồn tin cho biết, One UI 8.5 sẽ chính thức trình làng cùng bộ đôi siêu phẩm Galaxy S26 vào đầu năm 2026. Sau đó, bản cập nhật sẽ được Samsung tung ra dần cho các dòng máy Galaxy khác, từ flagship cao cấp cho đến các mẫu máy tầm trung và giá rẻ.

Làm sao để biết thiết bị của bạn có được cập nhật?

Một mẹo nhỏ nhưng cực kỳ hữu ích cũng được tiết lộ. Nếu thiết bị của bạn đủ điều kiện để nhận One UI 8.0, thì gần như chắc chắn nó cũng sẽ nhận được One UI 8.5. Nói cách khác, ngay cả khi Android 16 là phiên bản hệ điều hành lớn cuối cùng mà thiết bị của bạn hỗ trợ, bạn vẫn sẽ được trải nghiệm những tính năng mới nhất từ One UI 8.5.

Dưới đây là danh sách chi tiết các thiết bị dự kiến sẽ nằm trong lộ trình cập nhật của Samsung:

Dòng Galaxy S

Galaxy S25 FE, S25, S25+, S25 Ultra, S25 Edge

Galaxy S24 Ultra, S24+, S24, S24 FE

Galaxy S23 Ultra, S23+, S23, S23 FE

Galaxy S22 Ultra, S22+, S22

Galaxy S21 FE

Dòng Galaxy Z

Galaxy Z Fold7, Z Fold Special Edition, Z Fold6, Z Fold5

Galaxy Z Flip7, Z Flip6, Z Flip5

Galaxy Z Fold4, Z Flip4

Dòng Galaxy A

Galaxy A73, A56, A55, A54, A53

Galaxy A36, A35, A34, A33

Galaxy A26, A25, A24

Galaxy A15, A16, A06, A17 (cả phiên bản LTE+5G)

Dòng Galaxy Tab

Galaxy Tab S10 series, Tab S9 series, Tab S8 series

Galaxy Tab A9, A9+, A11

Galaxy Tab S6 Lite (2024)

Galaxy Tab Active 5, Tab Active 5 Pro

Dòng Galaxy M & XCover

Galaxy M56, M55s, M55, M54, M34, M53, M33, M16, M15, M06

Galaxy XCover 7, XCover 7 Pro, XCover 6 Pro

Hiện tại, Samsung vẫn chưa đưa ra bất kỳ thông báo chính thức nào. Tuy nhiên, dựa trên chiến lược hằng năm, phiên bản Beta của One UI 8.5 có thể sẽ được thử nghiệm trên dòng Galaxy S25 vào cuối năm 2025. Phiên bản chính thức sẽ bắt đầu được phát hành rộng rãi qua giao thức OTA (Over-the-air) từ đầu năm 2026.