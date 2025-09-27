Valve âm thầm cập nhật Steam, game thủ gặp khó

Theo Neowin, kể từ khi Windows 11 ra mắt vào năm 2021, hai thuật ngữ công nghệ là Trusted Platform Module (TPM) và Secure Boot đã trở nên phổ biến hơn. Ban đầu, chúng chỉ là yêu cầu bắt buộc để cài đặt hệ điều hành mới. Tuy nhiên, đến nay, tầm quan trọng của chúng đã vượt xa hơn thế khi ngày càng nhiều tựa game nổi tiếng, đơn cử như Call of Duty, yêu cầu game thủ bật các tính năng này để vận hành phần mềm chống gian lận (anti-cheat).

Game thủ có thể không vào được game vì hai tính năng bảo mật

Vấn đề nằm ở chỗ, TPM và Secure Boot là các tính năng cấp thấp, được quản lý trong BIOS/UEFI của máy tính thay vì trong Windows. Điều này khiến nhiều game thủ, đặc biệt là những người không rành về công nghệ, cảm thấy bối rối và không biết làm cách nào để kích hoạt chúng.

Game thủ không chạy được game trên Steam nếu không bật TPM và Secure Boot ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH BUSINESS INSIDER

Thấu hiểu khó khăn này, Valve đã chính thức bổ sung một công cụ kiểm tra ngay trong Steam. Cụ thể, trong bản cập nhật beta mới nhất, người dùng có thể dễ dàng truy cập vào mục Help > System Information để xem trạng thái của TPM và Secure Boot trên máy mình đã được bật hay chưa.

Mặc dù Steam sẽ không hướng dẫn bạn chi tiết các bước để bật hai tính năng này (do quy trình có thể khác nhau tùy vào dòng máy và mainboard), đây vẫn là một thay đổi cực kỳ đáng giá. Nó giúp game thủ nhanh chóng 'bắt bệnh' cho hệ thống của mình, thay vì phải loay hoay tìm hiểu tại sao tựa game yêu thích của mình lại không thể khởi động.

Cũng trong một thông báo liên quan, Valve xác nhận sẽ chính thức ngừng hỗ trợ hệ điều hành Windows 10 phiên bản 32-bit kể từ ngày 1.1.2026. Hãng khuyến nghị người dùng nên sớm nâng cấp lên phiên bản Windows 64-bit để đảm bảo tiếp tục nhận được các bản cập nhật và trải nghiệm game một cách tốt nhất.