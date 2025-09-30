Hai mẫu điện thoại Galaxy A tầm trung 'đón' One UI 8

Theo SamMobile, Samsung vừa mang đến tin vui cho đông đảo người dùng dòng Galaxy A khi chính thức phát hành bản cập nhật lớn One UI 8, dựa trên nền tảng Android 16, cho hai mẫu smartphone tầm trung được ưa chuộng là Galaxy A55 và Galaxy A36.

Galaxy A36 và A55 đã có bản cập nhật One UI 8

Không chỉ giữ đúng lời hứa, Samsung thậm chí còn đang triển khai sớm hơn lịch trình dự kiến. Cụ thể, mẫu Galaxy A55 ban đầu được lên kế hoạch cập nhật vào tháng 10, nhưng ngay từ bây giờ, người dùng tại Hàn Quốc đã bắt đầu nhận được thông báo 'lên đời'. Bản cập nhật cho Galaxy A55 (có tên gọi Galaxy Quantum 5 tại thị trường nội địa Hàn) mang mã firmware A556SKSU6CYI6 và có dung lượng khoảng 1,9 GB.

One UI 8 đổ bộ các thiết bị Galaxy A tầm trung ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH TOM'S GUIDE

Nối gót người anh em, Galaxy A36 cũng đang trên đà phủ sóng quốc tế. Sau khi kết thúc giai đoạn thử nghiệm Beta và phát hành tại Hàn Quốc vào tuần trước, bản cập nhật One UI 8 ổn định hiện đã chính thức có mặt tại các quốc gia châu Âu và Thổ Nhĩ Kỳ. Phiên bản này có mã firmware A366BXXU4BYI7 và dung lượng lên tới 2,3 GB.

Bản cập nhật lớn lần này hứa hẹn sẽ 'lột xác' trải nghiệm người dùng trên các thiết bị tầm trung. One UI 8 mang đến những yếu tố giao diện người dùng mới, giúp tổng thể trông gọn gàng, có tổ chức và hiện đại hơn.

Cùng với đó là hàng loạt tính năng mới và cải tiến quan trọng trên nhiều phương diện: từ trợ năng, bảo mật, đa nhiệm, cho đến các ứng dụng quen thuộc như máy ảnh, Samsung Health, Reminders, Quick Share, cuộc gọi và tin nhắn. Tất cả đều được tối ưu để mang lại sự tiện dụng và hiệu quả cao hơn.

Nếu bạn đang sở hữu Galaxy A36 hoặc A55 tại các khu vực đã được triển khai, bạn có thể kiểm tra và cài đặt ngay bằng cách truy cập vào Cài đặt > Cập nhật phần mềm > Tải về và cài đặt.

Theo lịch trình của Samsung, các khu vực khác như Brazil và Ấn Độ dự kiến sẽ nhận được bản cập nhật vào khoảng ngày 2.10. Rất có thể các thị trường còn lại, trong đó có Việt Nam, cũng sẽ sớm nhận được tin vui trong thời gian tới.