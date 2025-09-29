Samsung tung ra One UI 8 đợt 3, thiết bị của bạn có trong danh sách?

Tin vui cho người dùng các dòng flagship đời cũ của Samsung, sau khi ưu tiên cập nhật cho các dòng máy mới nhất như Galaxy S25 và S24 trong hai đợt đầu tiên của tháng, gã khổng lồ công nghệ Hàn Quốc giờ đây đã sẵn sàng mang những trải nghiệm phần mềm đỉnh cao đến với hàng loạt thiết bị phổ biến khác. Theo thông báo, đợt cập nhật thứ ba của One UI 8 có thể bắt đầu tại thị trường Hàn Quốc từ ngày 29.9 và sẽ được phát hành trên toàn cầu vào ngày 2.10.

One UI 8 tiếp tục đổ bộ lần thứ ba lên các thiết bị Galaxy CHỤP MÀN HÌNH SAMMY FANS

One UI 8 (Android 16) ấn định ngày ra mắt toàn cầu lần thứ ba

Người dùng sở hữu các thiết bị sau đây nên bắt đầu kiểm tra thông báo cập nhật:

Dòng Galaxy S23: Galaxy S23, S23+, S23 FE và S23 Ultra

Galaxy S23, S23+, S23 FE và S23 Ultra Dòng Galaxy A: Galaxy A55 5G, A35 5G, A26, A17 và A17 5G

Galaxy A55 5G, A35 5G, A26, A17 và A17 5G Dòng Galaxy Tab S10: Galaxy Tab S10, Tab S10+, Tab S10 Ultra, Tab S10 FE và Tab S10 Lite

Galaxy Tab S10, Tab S10+, Tab S10 Ultra, Tab S10 FE và Tab S10 Lite Điện thoại gập: Galaxy Z Fold5 và Z Flip5

Để đảm bảo quá trình cập nhật diễn ra thuận lợi, Samsung khuyến cáo người dùng nên sao lưu dữ liệu quan trọng, đảm bảo thiết bị còn đủ pin (trên 50%) và dung lượng lưu trữ trống trước khi tiến hành cài đặt.