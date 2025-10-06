4 tính năng AI hữu ích sẽ có trên One UI 8.5

One UI 8.5 hứa hẹn sẽ tích hợp nhiều tính năng thông minh sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm giúp người dùng thực hiện các tác vụ nhanh chóng và dễ dàng hơn.

One UI 8.5 tiếp tục thể hiện sức mạnh của Samsung về AI ẢNH: SAMSUNG

Nhiều tính năng AI mới hữu ích trên One UI 8.5

Với One UI 8.5, Samsung dự kiến sẽ giới thiệu 4 công cụ AI mới, hỗ trợ người dùng điện thoại Galaxy trong các hoạt động như họp, đọc, sao chép văn bản và viết bài đăng hoặc đánh giá sản phẩm.

Meeting Assist: Công cụ này sẽ lắng nghe các cuộc hội thoại và hiển thị bản dịch trên màn hình theo thời gian thực. Nó cũng có khả năng đọc và dịch văn bản từ các slide thuyết trình, giúp người dùng dễ dàng theo dõi cuộc trò chuyện, đặc biệt trong môi trường đa ngôn ngữ.

Touch Assistant: Tính năng này cải thiện trải nghiệm đọc trên điện thoại. Khi người dùng chạm vào văn bản, công cụ sẽ giải thích các từ hoặc hỗ trợ đọc nhanh các bài viết dài giúp việc tiếp nhận thông tin trở nên mượt mà hơn.

Smart Clipboard: Khi sao chép văn bản, tính năng này sẽ gợi ý các tùy chọn hữu ích như tóm tắt nội dung hoặc dịch sang ngôn ngữ khác, điều này giúp tiết kiệm thời gian cho người dùng khi họ không cần mở thêm ứng dụng.

Social Composer: Tính năng này có khả năng viết bài đăng trên mạng xã hội dựa trên hình ảnh mà người dùng tải lên. Nó cũng có thể tạo ra các bài đánh giá sản phẩm cho những mặt hàng đã mua trong ứng dụng mua sắm. Tuy nhiên, do AI không thể trải nghiệm sản phẩm thực tế, những bài đánh giá này có thể không hoàn toàn chính xác.

Bản cập nhật One UI 8.5 được kỳ vọng sẽ mang đến những cải tiến đáng kể cho điện thoại Galaxy, giúp người dùng dễ dàng hơn trong việc sử dụng điện thoại và nâng cao hiệu quả công việc. Theo kế hoạch, Samsung sẽ phát hành One UI 8.5 cùng với dòng Galaxy S26 vào tháng 1.2026 trước khi triển khai ở dạng bản cập nhật cho các thiết bị cũ hơn.