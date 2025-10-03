Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Tin tức công nghệ

One UI 8.5 giúp Galaxy lướt mạng mượt hơn

Kiến Văn
Kiến Văn
03/10/2025 14:16 GMT+7

Những hình ảnh rò rỉ về One UI 8.5 mà Samsung đang phát triển mang đến cái nhìn về một số tính năng sẽ được triển khai.

Theo PhoneArena, những hình ảnh này cho thấy một số thay đổi chú ý trong menu Settings có trên One UI 8.5, bao gồm việc loại bỏ các tiêu đề, thêm hiệu ứng đổ bóng cho các vùng chứa và di chuyển thanh tìm kiếm xuống cuối trang.

Samsung tung “chiêu” với One UI 8.5 giúp Galaxy lướt mạng mượt hơn - Ảnh 1.

One UI 8.5 sẽ xuất hiện lần đầu tiên vào đầu năm sau cùng dòng Galaxy S26

ẢNH: PHONEARENA

Những thay đổi này, đặc biệt là vị trí thanh tìm kiếm, sẽ rất hữu ích cho người dùng điện thoại Galaxy màn hình lớn khi thao tác bằng một tay.

One UI 8.5 giúp Galaxy thông minh hơn trong kết nối

Đặc biệt, một tính năng mới có tên Switch to mobile data with AI xuất hiện hứa hẹn sẽ mang lại trải nghiệm kết nối thú vị hơn cho người dùng. Tính năng này cho phép điện thoại Galaxy tự động chuyển đổi giữa Wi-Fi và dữ liệu di động dựa trên tình trạng kết nối. Một công tắc chuyển đổi trong cài đặt có tên Intelligent Link Assessment sẽ giúp điện thoại tự động chuyển từ Wi-Fi sang dữ liệu di động dựa trên lịch sử kết nối của người dùng.

Samsung tung “chiêu” với One UI 8.5 giúp Galaxy lướt mạng mượt hơn - Ảnh 2.

Menu Switch to mobile data with AI xuất hiện trong One UI 8.5

ẢNH: PHONEARENA

Về khả năng hoạt động, báo cáo cho biết tính năng Intelligent Link Assessment sẽ học hỏi từ dữ liệu kết nối Wi-Fi của người dùng để xác định thời điểm nào là thích hợp để chuyển sang dữ liệu di động, có nghĩa là điện thoại sẽ tự động tắt Wi-Fi khi tín hiệu quá yếu và chuyển sang dữ liệu di động, từ đó giúp tiết kiệm thời gian cho người dùng.

Tính năng này có thể mang lại lợi ích lớn cho người dùng Galaxy, giúp họ không phải lo lắng về việc chuyển đổi giữa các kết nối và kéo dài thời lượng pin của thiết bị. One UI 8.5 dự kiến sẽ ra mắt trên dòng Galaxy S26 vào đầu năm sau, trong khi dòng Galaxy S25 sẽ là sản phẩm đầu tiên nhận được bản cập nhật này.

One UI 8.5 bản cập nhật Samsung kết nối thông minh tính năng AI
Chính sách bảo mật

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
