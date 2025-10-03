One UI 8.5 giúp Galaxy lướt mạng mượt hơn

Theo PhoneArena, những hình ảnh này cho thấy một số thay đổi chú ý trong menu Settings có trên One UI 8.5, bao gồm việc loại bỏ các tiêu đề, thêm hiệu ứng đổ bóng cho các vùng chứa và di chuyển thanh tìm kiếm xuống cuối trang.

One UI 8.5 sẽ xuất hiện lần đầu tiên vào đầu năm sau cùng dòng Galaxy S26 ẢNH: PHONEARENA

Những thay đổi này, đặc biệt là vị trí thanh tìm kiếm, sẽ rất hữu ích cho người dùng điện thoại Galaxy màn hình lớn khi thao tác bằng một tay.

One UI 8.5 giúp Galaxy thông minh hơn trong kết nối

Đặc biệt, một tính năng mới có tên Switch to mobile data with AI xuất hiện hứa hẹn sẽ mang lại trải nghiệm kết nối thú vị hơn cho người dùng. Tính năng này cho phép điện thoại Galaxy tự động chuyển đổi giữa Wi-Fi và dữ liệu di động dựa trên tình trạng kết nối. Một công tắc chuyển đổi trong cài đặt có tên Intelligent Link Assessment sẽ giúp điện thoại tự động chuyển từ Wi-Fi sang dữ liệu di động dựa trên lịch sử kết nối của người dùng.

Menu Switch to mobile data with AI xuất hiện trong One UI 8.5 ẢNH: PHONEARENA

Về khả năng hoạt động, báo cáo cho biết tính năng Intelligent Link Assessment sẽ học hỏi từ dữ liệu kết nối Wi-Fi của người dùng để xác định thời điểm nào là thích hợp để chuyển sang dữ liệu di động, có nghĩa là điện thoại sẽ tự động tắt Wi-Fi khi tín hiệu quá yếu và chuyển sang dữ liệu di động, từ đó giúp tiết kiệm thời gian cho người dùng.

Tính năng này có thể mang lại lợi ích lớn cho người dùng Galaxy, giúp họ không phải lo lắng về việc chuyển đổi giữa các kết nối và kéo dài thời lượng pin của thiết bị. One UI 8.5 dự kiến sẽ ra mắt trên dòng Galaxy S26 vào đầu năm sau, trong khi dòng Galaxy S25 sẽ là sản phẩm đầu tiên nhận được bản cập nhật này.