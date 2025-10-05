Galaxy S24 Ultra gây 'sốc' khi làm vỡ nền gạch sau khi rơi

Một đoạn video đang gây sốt cộng đồng mạng tuần qua cho thấy một tình huống dở khóc dở cười, khi một chiếc Galaxy S24 Ultra sau khi vô tình bị rơi không những không hề hấn gì mà còn khiến viên gạch lát sàn vỡ. Câu chuyện một lần nữa khẳng định độ bền của chiếc flagship này nhờ vào bộ khung titan.

Vừa qua, một người dùng trên mạng xã hội X (Twitter cũ) đã đăng tải đoạn video ghi lại hậu quả của một cú rơi điện thoại ngoài ý muốn. Nhân vật chính, chiếc Galaxy S24 Ultra, dù tiếp đất bằng góc nhưng chỉ bị cấn móp nhẹ không đáng kể ở góc máy. Tuy nhiên, 'nạn nhân' thực sự lại là sàn nhà, với một viên gạch bị vỡ một mảng lớn ngay tại điểm va chạm.

Ngay lập tức, bài đăng thu hút hàng ngàn lượt tương tác. Nhiều người đã không tiếc lời khen ngợi độ bền vượt trội của S24 Ultra, trong khi số khác lại hài hước bình luận rằng "mua điện thoại Samsung còn phải lo thêm chi phí sửa nhà".

Hình ảnh nền gạt bị nứt vỡ sau khi va chạm với Galaxy S24 Ultra ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH SAMMY FANS

Sức mạnh đáng kinh ngạc này đến từ quyết định chiến lược của Samsung khi trang bị cho S24 Ultra bộ khung viền bằng titan, thay thế cho vật liệu nhôm trên các thế hệ trước. Dù chi phí cao hơn, titan mang lại độ cứng và khả năng chống chịu va đập vượt trội, điều đã được chứng minh qua nhiều bài kiểm tra độc lập và giờ là cả những tình huống thực tế như trên.

Tất nhiên, người dùng cũng cần lưu ý rằng kết quả của mỗi cú rơi còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như độ cao, góc tiếp đất, bề mặt va chạm và việc có sử dụng ốp lưng bảo vệ hay không.

Điều thú vị là sự cố này càng làm cho S24 Ultra trở nên đặc biệt hơn trong mắt người hâm mộ. Đây chính là mẫu flagship cuối cùng của Samsung sở hữu thiết kế góc cạnh, vuông vức đầy nam tính. Kể từ mẫu Galaxy S25 Ultra đang bán trên thị trường, Samsung đã chuyển sang ngôn ngữ thiết kế bo tròn mềm mại hơn và xu hướng này được cho là sẽ tiếp tục trên thế hệ Galaxy S26 Ultra dự kiến ra mắt vào năm sau.

Sự cố làm vỡ gạch lát sàn có lẽ sẽ còn được nhắc đến về sau này như một minh chứng sống động cho một huyền thoại về độ bền, cũng là lời tạm biệt đầy ấn tượng cho một triết lý thiết kế đặc trưng của Samsung.