Nhược điểm của vỏ nhôm trên iPhone 17 Pro

Phong Đỗ
Phong Đỗ
20/09/2025 14:52 GMT+7

iPhone 17 Pro vừa mở bán bị phàn nàn về khung vỏ nhôm dễ trầy xước, lộ rõ vết móp.

Theo 9to5Mac, dòng iPhone 17 vừa chính thức mở bán trên toàn cầu, tuy nhiên niềm vui của một số người dùng nhanh chóng bị dập tắt bởi một 'lùm xùm' đầu tiên liên quan đến độ bền của phiên bản Pro. Các báo cáo và hình ảnh ban đầu cho thấy khung viền nhôm mới của iPhone 17 Pro dễ bị trầy xước, đặc biệt là trên các phiên bản màu tối.

iPhone 17 Pro bị chê kém bền hơn cả iPhone 13

Ngay trong ngày đầu tiên, các trang tin công nghệ lớn như Bloomberg và blog Consomac của Pháp đồng loạt đăng tải hình ảnh những chiếc iPhone 17 Pro trưng bày tại Apple Store xuất hiện chi chít các vết xước dăm và móp nhẹ chỉ sau một thời gian ngắn cho khách hàng trải nghiệm. Vấn đề nghiêm trọng nhất được ghi nhận trên phiên bản màu xanh biển sâu (Deep Blue).

Nhược điểm chí mạng của vỏ nhôm trên iPhone 17 Pro - Ảnh 1.

Những vết xước dăm trên vỏ nhôm của iPhone 17 Pro Max màu xanh biển sâu

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH 9TO5MAC

Nguyên nhân được cho là do đặc tính của vật liệu nhôm anode hóa. Lớp sơn màu bên ngoài chỉ là một lớp phủ mỏng trên bề mặt kim loại màu bạc nguyên bản. Do đó, chỉ cần một va chạm nhẹ làm bong lớp sơn này, vết xước màu bạc sẽ lộ ra rõ rệt trên nền màu tối, gây mất thẩm mỹ nghiêm trọng.

Sự thay đổi từ khung viền titan trên iPhone 16 Pro sang nhôm trên iPhone 17 Pro đang bị cộng đồng người dùng xem là một bước thụt lùi. Một bình luận được nhiều người đồng tình trên mạng xã hội cho biết: "Tôi sẽ giữ lại chiếc 13 Pro Max thép không gỉ của mình. Nó vẫn hoàn hảo sau 4 năm không dùng ốp. Tôi sẽ không quay lại với cơn ác mộng khung nhôm dễ trầy xước như thời iPhone 8 Plus".

Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng đây là một sự đánh đổi. Khung nhôm có thể dễ xước hơn nhưng lại có khả năng chống chịu va đập và rơi rớt tốt hơn, khó bị nứt vỡ tan tành như mặt lưng kính của thế hệ trước. Apple cũng đã trang bị kính Ceramic Shield cho khu vực sạc MagSafe để tăng cường độ bền.

Nhược điểm chí mạng của vỏ nhôm trên iPhone 17 Pro - Ảnh 2.

Một hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội về vết trầy xước của iPhone 17 Pro Max

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Hiện tượng nhôm màu dễ xước không phải là mới và từng xuất hiện trên các dòng MacBook màu tối. Lời khuyên được đưa ra là nếu người dùng không thích các vết trầy xước, họ nên cân nhắc các phiên bản màu sáng như cam vũ trụ (Cosmic Orange) vì các vết xước sẽ khó bị phát hiện hơn.

Tuy nhiên, giải pháp an toàn và triệt để nhất cho bất kỳ ai muốn giữ gìn vẻ đẹp của chiếc iPhone 17 Pro mới là mua một chiếc ốp lưng ngay lập tức.

Bán iPhone 17 sớm, người Việt vẫn phải mua giá như thời xách tay

Bán iPhone 17 sớm, người Việt vẫn phải mua giá như thời xách tay

iPhone 17 Pro Max khan hàng ở các đại lý, nhưng cửa hàng nhỏ lẻ lại sẵn sàng giao ngay cho khách với giá chênh nhiều triệu đồng, khiến người mua có nhu cầu khó tiếp cận mức giá niêm yết.

