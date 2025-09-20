Bán iPhone 17 sớm, người Việt vẫn phải mua giá như thời xách tay

Sáng 19.9, các đại lý ủy quyền của Apple (AAR) tại Việt Nam và nhiều cửa hàng kinh doanh di động đồng loạt mở bán thế hệ iPhone 17, iPhone Air sau 1 tuần mở đặt trước. Đây là lần đầu tiên thị trường Việt Nam mở bán iPhone cùng thời điểm với các quốc gia thuộc Tier 1 như Mỹ, Singapore, Trung Quốc, Thái Lan, Úc... Mức giá bán tại thị trường trong nước cũng được đánh giá là "cạnh tranh" khi tương đương với các thị trường lân cận, dù cao hơn ở Mỹ.

Nhờ đó, lần đầu tiên thị trường iPhone ở Singapore, Thái Lan... không còn chứng kiến cảnh người Việt xếp hàng dài qua đêm trước cửa các Apple Store để chờ mua máy xách tay đưa về nước bán chênh lệch. Tuy nhiên, người dùng trong nước lại chịu cảnh hàng hóa khan hiếm và thương lái tiếp tục đầu cơ ngay trong đợt mở bán nhờ lượng hàng qua tay nhanh chóng được tuồn ra thị trường. Giá bán hàng chính hãng nhanh chóng bị đội lên nhiều triệu đồng trước khi đến được tay người dùng cuối.

iPhone 17 Pro Max màu cam "cháy hàng" ở đại lý, nhưng sẵn để giao ngay từ giới kinh doanh nhỏ lẻ Ảnh: chụp màn hình

Cụ thể, ngay buổi sáng mở bán iPhone 17, những cửa hàng nhỏ lẻ, người kinh doanh iPhone đã rao bán iPhone 17 Pro Max đủ màu và dung lượng. Tất cả đều là hàng chính hãng được bán bởi AAR trên cả nước, máy đã được kích hoạt (theo quy định của Apple và cửa hàng, thiết bị phải được kích hoạt ngay sau khi mua, trước khi chủ máy rời khỏi nơi bán), có kèm hóa đơn mua bán.

Trong buổi sáng 19.9, những mẫu iPhone 17 Pro Max màu cam, dung lượng 256 GB được rao bán qua tay hơn 44 triệu đồng, tức chênh từ 6 - 7 triệu đồng so với giá niêm yết. Đây cũng là phiên bản máy được rao nhiều nhất và nhiều người săn đón, do vậy có mức chênh lệch cao. Phiên bản màu bạc khó tìm được người bán do số lượng phát hàng trong ngày đầu không nhiều.

Trái với cảnh người bán sẵn hàng trong tay thì đại lý chính hãng lại không đủ số lượng máy để giao tới những khách đặt trước. Cùng lúc, người dùng cuối có nhu cầu sở hữu máy thực tế cũng gặp khó khăn trong việc tiếp cận sản phẩm với đúng mức giá quy định, buộc phải "móc hầu bao" cho khoản chênh lệch nhiều triệu đồng nếu muốn có iPhone mới ngay trong ngày đầu tiên.

Không chỉ phải mua đắt từ cửa hàng nhỏ lẻ, một số người dùng còn "tố" đại lý đặt ra yêu cầu họ phải mua thêm các gói phụ trợ hoặc chịu mức chênh lệch thêm để có thể lấy máy ngay buổi mở bán, nếu không sẽ chuyển suất mua sang người khác.

Không phải người dùng có nhu cầu thật sự nào cũng được sở hữu iPhone 17 Pro Max đúng với giá niêm yết Ảnh: Anh Quân

Theo giới quan sát, thực tế này khiến người mua đang phải chi trả số tiền lớn hơn cho máy chính hãng mở bán sớm, không khác gì giai đoạn mua hàng xách tay của các năm trước. Thời điểm đó, những chiếc iPhone đưa về Việt Nam ngay trong ngày mở bán từ Singapore, Thái Lan (hai thị trường gần nhất) có mức chênh lệch tới cả chục triệu đồng so với giá niêm yết và dần "hạ nhiệt" khi tiến sát thời điểm mở bán chính hãng trong nước.

Tuy nhiên hiện tượng này không lạ. Tại Singapore, Thái Lan, Hồng Kông... đều có cảnh người mua lẫn dân buôn xếp hàng để có thể mua máy sớm, sau đó bán lại ngay tại cửa các Apple Store với mức giá chênh lệch đáng kể nhằm kiếm lời. "Chuyện bán lại ngay tại chỗ rất phổ biến, thậm chí có người cầm bảng ghi nội dung thu mua các máy iPhone Pro Max không giới hạn ngay trước cửa hàng, bên cạnh đoàn người đang xếp chờ tới lượt vào mua", anh T, một người từng sang Thái Lan xếp hàng thời điểm mở bán iPhone 15 series cho biết.

Hiện tại, các AAR đều thông báo đã hết iPhone 17 Pro Max và một vài phiên bản của iPhone 17 Pro, người dùng muốn có máy buộc phải đặt trước và chờ đến đợt hàng tiếp theo để được giao theo thứ tự. Cùng lúc, trên Apple Store cũng dời lịch giao máy sang đầu tháng 10. Như vậy, trong vòng nửa tháng tới, người mua iPhone sẽ khó có thể mua được thiết bị với mức giá được nhà sản xuất đưa ra.