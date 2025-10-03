Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Tin tức công nghệ

Samsung phát triển tính năng AI từng gây 'thảm họa' cho Apple

Phong Đỗ
Phong Đỗ
03/10/2025 14:03 GMT+7

Samsung đang phát triển tính năng AI từng gây 'phốt' cho Apple trên One UI 8.5.

Theo Tom's Guide, một tính năng AI (trí tuệ nhân tạo) mới vừa được phát hiện trong bản cập nhật One UI 8.5 sắp tới của Samsung, hứa hẹn sẽ tự động tóm tắt các thông báo dài. Tuy nhiên, tính năng này lại gợi nhớ đến một 'thảm họa' tương tự của Apple Intelligence, khiến giới công nghệ đặt câu hỏi liệu Samsung có rút ra được bài học kinh nghiệm.

Bằng chứng rò rỉ từ One UI 8.5 về tính năng giống Apple Intelligence

Theo trang tin SamMobile, bằng chứng về tính năng 'Notification Summaries' đã xuất hiện trong một phiên bản phần mềm One UI 8.5 bị rò rỉ. Khi được kích hoạt, tính năng này sẽ hoạt động với các tin nhắn dài và cuộc trò chuyện nhóm, giúp người dùng nắm bắt nội dung nhanh chóng mà không cần đọc toàn bộ.

Phân tích sâu hơn cho thấy, Samsung dường như đang tích hợp một công cụ do chính Google phát triển cho Android 16. Đáng chú ý, mô tả của tính năng khẳng định mọi quá trình xử lý đều diễn ra trên thiết bị, và nội dung tin nhắn sẽ không bao giờ được gửi đến máy chủ của Google, đảm bảo quyền riêng tư cho người dùng. Mặc dù đã có thể bật/tắt trong cài đặt, tính năng này hiện vẫn chưa hoạt động.

Điện thoại Samsung sắp có tính năng 'thảm họa' của Apple Intelligence - Ảnh 1.

Tính năng tóm tắt thông báo mới trên One UI 8.5

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH TOM'S GUIDE

Bài học 'xương máu' từ Apple Intelligence

Sự dè dặt của giới công nghệ không phải là không có cơ sở. Năm ngoái, Apple đã đi tiên phong với một tính năng tương tự trong bản cập nhật iOS 18 cùng Apple Intelligence. Tuy nhiên, nó đã nhanh chóng trở thành một 'thảm họa' khi liên tục tóm tắt sai lệch và không chính xác các tin quan trọng. Hậu quả là Apple đã phải gỡ bỏ hoàn toàn tính năng này vào đầu năm 2025 để sửa chữa.

Hiện tại, trên phiên bản iOS 26, tính năng này đã quay trở lại nhưng được điều chỉnh cẩn thận hơn. Cụ thể, các thông báo tin tức được đặt trong một mục riêng, đi kèm cảnh báo rõ ràng về khả năng có các bản tóm tắt gây hiểu lầm.

Việc Apple phải mất thời gian để sửa chữa một sai lầm nghiêm trọng là một bài học đắt giá mà Samsung và Google cần phải học hỏi. Người dùng hy vọng rằng khi tính năng tóm tắt thông báo AI chính thức ra mắt trên các thiết bị Galaxy, nó sẽ được tinh chỉnh kỹ lưỡng để tránh lặp lại những vấn đề mà Apple đã gặp phải.

Hiện vẫn chưa rõ thời điểm chính xác bản cập nhật này sẽ được phát hành, nhưng đây chắc chắn là một tính năng AI đáng mong chờ và cũng đáng để theo dõi chặt chẽ.

Xem thêm bình luận