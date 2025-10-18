Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Tin tức công nghệ

Lộ diện toàn bộ cấu hình Galaxy S26 Pro

Phong Đỗ
Phong Đỗ
18/10/2025 07:48 GMT+7

Samsung đang toan tính điều gì với những nâng cấp 'chưa tới' trên Galaxy S26 Pro?

Một loạt thông tin được cho là của Samsung Galaxy S26 Pro vừa bị rò rỉ từ mã nguồn của bản cập nhật One UI 8.5, hé lộ những nâng cấp và cả những điểm trì trệ đáng chú ý trên mẫu flagship sắp ra mắt này. Theo nguồn tin @erenylmaz075 trên mạng xã hội X, người dùng có thể kỳ vọng vào một viên pin lớn hơn và vi xử lý mạnh mẽ hơn, nhưng sẽ phải chấp nhận một hệ thống camera không có nhiều đột phá.

Lộ diện toàn bộ cấu hình Galaxy S26 Pro - Ảnh 1.

Toàn bộ thông tin về Galaxy S26 vừa bị rò rỉ

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH IGEEKPHONE

Galaxy S26 Pro nâng cấp pin 'khủng' nhưng lại 'lười biếng' với camera?

Cụ thể, trái tim của máy sẽ là con chip 'cây nhà lá vườn' Exynos 2600 (mã S5E9965), hứa hẹn mang lại hiệu năng vượt trội. Điểm nâng cấp đáng giá nhất có lẽ đến từ viên pin, được cho là sẽ có dung lượng 4.300 mAh, một bước nhảy vọt đáng kể so với mức 4.000 mAh trên phiên bản tiền nhiệm Galaxy S25.

Tuy nhiên, về khả năng nhiếp ảnh, có vẻ như Samsung đang chọn một hướng đi an toàn. Nguồn tin khẳng định Galaxy S26 sẽ tái sử dụng toàn bộ cụm camera của Galaxy S25, gồm cảm biến chính ISOCELL GN3, cảm biến tele S5K3K1 và cảm biến góc siêu rộng IMX564 của SONY. Ngay cả camera selfie cũng không được nâng cấp, vẫn là cảm biến S5K3LU đã được sử dụng từ năm 2023.

Một chi tiết thú vị khác được chuyên gia rò rỉ nổi tiếng Ice Universe tiết lộ là Samsung có thể sẽ loại bỏ hậu tố 'Pro' và quay trở lại với tên gọi đơn giản là Galaxy S26. Động thái này cho thấy khả năng gã khổng lồ công nghệ Hàn Quốc muốn đơn giản hóa lại dòng sản phẩm của mình.

Dù những nâng cấp về pin và hiệu năng là đáng hoan nghênh, việc giữ nguyên phần cứng camera qua nhiều thế hệ có thể sẽ gây ra một cuộc tranh luận lớn trong cộng đồng người hâm mộ. Liệu đây là một chiến lược cắt giảm chi phí hay Samsung tự tin rằng phần mềm của họ có thể tối ưu hóa phần cứng cũ để tạo ra sự khác biệt? Tất cả vẫn còn là ẩn số cho đến khi Samsung chính thức lên tiếng.

Tin liên quan

Chỉ Galaxy S26 Ultra và Edge mới được trang bị chip Snapdragon mạnh nhất

Chỉ Galaxy S26 Ultra và Edge mới được trang bị chip Snapdragon mạnh nhất

Dòng Galaxy S26 sẽ có hai dòng chip xử lý khác nhau, hiệu năng liệu có đồng đều?

Khám phá thêm chủ đề

Samsung Galaxy Nâng cấp Samsung Sony thông tin Exynos Chip camera Pin
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận