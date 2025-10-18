Lộ diện toàn bộ cấu hình Galaxy S26 Pro

Một loạt thông tin được cho là của Samsung Galaxy S26 Pro vừa bị rò rỉ từ mã nguồn của bản cập nhật One UI 8.5, hé lộ những nâng cấp và cả những điểm trì trệ đáng chú ý trên mẫu flagship sắp ra mắt này. Theo nguồn tin @erenylmaz075 trên mạng xã hội X, người dùng có thể kỳ vọng vào một viên pin lớn hơn và vi xử lý mạnh mẽ hơn, nhưng sẽ phải chấp nhận một hệ thống camera không có nhiều đột phá.

Galaxy S26 Pro nâng cấp pin 'khủng' nhưng lại 'lười biếng' với camera?

Cụ thể, trái tim của máy sẽ là con chip 'cây nhà lá vườn' Exynos 2600 (mã S5E9965), hứa hẹn mang lại hiệu năng vượt trội. Điểm nâng cấp đáng giá nhất có lẽ đến từ viên pin, được cho là sẽ có dung lượng 4.300 mAh, một bước nhảy vọt đáng kể so với mức 4.000 mAh trên phiên bản tiền nhiệm Galaxy S25.

Tuy nhiên, về khả năng nhiếp ảnh, có vẻ như Samsung đang chọn một hướng đi an toàn. Nguồn tin khẳng định Galaxy S26 sẽ tái sử dụng toàn bộ cụm camera của Galaxy S25, gồm cảm biến chính ISOCELL GN3, cảm biến tele S5K3K1 và cảm biến góc siêu rộng IMX564 của SONY. Ngay cả camera selfie cũng không được nâng cấp, vẫn là cảm biến S5K3LU đã được sử dụng từ năm 2023.

Một chi tiết thú vị khác được chuyên gia rò rỉ nổi tiếng Ice Universe tiết lộ là Samsung có thể sẽ loại bỏ hậu tố 'Pro' và quay trở lại với tên gọi đơn giản là Galaxy S26. Động thái này cho thấy khả năng gã khổng lồ công nghệ Hàn Quốc muốn đơn giản hóa lại dòng sản phẩm của mình.

Dù những nâng cấp về pin và hiệu năng là đáng hoan nghênh, việc giữ nguyên phần cứng camera qua nhiều thế hệ có thể sẽ gây ra một cuộc tranh luận lớn trong cộng đồng người hâm mộ. Liệu đây là một chiến lược cắt giảm chi phí hay Samsung tự tin rằng phần mềm của họ có thể tối ưu hóa phần cứng cũ để tạo ra sự khác biệt? Tất cả vẫn còn là ẩn số cho đến khi Samsung chính thức lên tiếng.