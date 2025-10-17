Bản Windows 11 siêu nhẹ xuất hiện sau khi Windows 10 'khai tử'

Chỉ hai ngày sau khi Microsoft chính thức kết thúc hỗ trợ cho Windows 10, một 'cứu tinh' dành cho hàng triệu người dùng sở hữu PC cũ đã xuất hiện. Phiên bản Windows 11 rút gọn mang tên tiny11 25H2 đã chính thức ra mắt, mang đến một giải pháp hoàn hảo cho những ai bị mắc kẹt với phần cứng không tương thích.

Không cần tài khoản Microsoft, không lo cấu hình yếu với Windows 11 tiny11 25H2

tiny11 25H2 được xây dựng dựa trên phiên bản Windows 11 25H2 mới nhất của Microsoft (phát hành cuối tháng 9.2025) và dung lượng chỉ 5 GB. Điểm sáng giá nhất của nó là khả năng loại bỏ hoàn toàn các rào cản về phần cứng, cho phép cài đặt trên các máy tính không có chip TPM 2.0 hay Secure Boot.

tiny11 25H2 được coi là 'cứu tinh' cho máy tính yếu muốn trải nghiệm Windows 11 ẢNH: PHONG ĐỖ

Hơn thế nữa, đúng như tên gọi, tiny11 đã được 'dọn dẹp' sạch sẽ. Nó loại bỏ toàn bộ các ứng dụng và dịch vụ không cần thiết (bloatware), giúp hệ điều hành trở nên nhẹ nhàng, phản hồi nhanh hơn đáng kể, một yếu tố cực kỳ quan trọng đối với các máy tính đời cũ.

Một trong những phiền toái lớn nhất của Windows 11 cũng đã được giải quyết khi tiny11 25H2 không bắt buộc người dùng phải đăng nhập bằng tài khoản Microsoft trong quá trình cài đặt.

Ngay cả khi bạn đang sở hữu một cỗ máy mạnh mẽ, tiny11 vẫn là một lựa chọn đáng cân nhắc nếu bạn yêu thích sự tối giản, gọn gàng và muốn một hệ điều hành ít phiền toái hơn phiên bản gốc.

Nhà phát triển cũng cung cấp một biến thể 'Core' được rút gọn sâu hơn nữa, giảm kích thước cài đặt xuống một nửa (chỉ 3 GB). Tuy nhiên, phiên bản này phải hy sinh khả năng cập nhật qua Windows Update, do đó nó chỉ phù hợp cho máy ảo, PC không kết nối mạng hoặc cho mục đích thử nghiệm.

Về vấn đề an toàn, dù việc sử dụng một bản Windows chỉnh sửa luôn tiềm ẩn rủi ro, nhà phát triển tiny11 khẳng định bản dựng được tạo ra bằng tiny11 builder - một công cụ chỉ sử dụng các tiện ích chính chủ từ Microsoft để tùy biến. Người dùng có kinh nghiệm thậm chí có thể tự xây dựng tệp ISO cho riêng mình để đảm bảo an tâm tuyệt đối.

Nếu muốn mang lại sức sống mới cho chiếc PC cũ của mình hoặc đơn giản là muốn trải nghiệm một phiên bản Windows 11 gọn nhẹ hơn, bạn có thể tải về tiny11 25H2 từ trang Internet Archive tại địa chỉ archive.org/details/tiny11_25H2.