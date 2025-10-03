Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Tin tức công nghệ

Windows 11 25H2 vừa ra mắt đã gặp lỗi, cẩn trọng khi quyết định nâng cấp

Phong Đỗ
Phong Đỗ
03/10/2025 08:40 GMT+7

Đừng vội cập nhật Windows 11 25H2 vì Microsoft đã xác nhận các sự cố đang tồn tại trên phiên bản này.

Theo Neowin, chỉ hai ngày sau khi chính thức được phát hành vào ngày 30.9, phiên bản cập nhật lớn của năm là Windows 11 25H2 đã được chính Microsoft ghi nhận tồn tại một số lỗi và sự cố. Người dùng đang có ý định nâng cấp nên xem xét kỹ các vấn đề này để tránh gặp phải trải nghiệm không mong muốn.

Người dùng không nên vội vàng cập nhật Windows 11 25H2

Microsoft đã chính thức khởi động vòng đời hỗ trợ mới cho Windows 11 với bản cập nhật 25H2, mang đến 24 tháng hỗ trợ cho người dùng cá nhân và 36 tháng cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, như thường lệ với các bản phát hành lớn, một vài sự cố đã nhanh chóng được phát hiện.

Windows 11 25H2 gặp lỗi nghiêm trọng , người dùng nên cẩn trọng khi cập nhật - Ảnh 1.

Microsoft thừa nhận hai sự cố lớn trên Windows 11 25H2

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH TOM'S HARDWARE

Dù được xây dựng chung nền tảng với phiên bản 24H2, Microsoft vẫn công bố một danh sách lỗi riêng cho bản 25H2. Hãng phần mềm khuyến cáo người dùng nên kiểm tra kỹ danh sách này trước khi quyết định nhấn nút 'Update', bởi có thể một trong số các lỗi này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến công việc và trải nghiệm của bạn.

Danh sách các sự cố đã được Microsoft xác nhận

1. Lỗi phát nội dung được bảo vệ (DRM)

Sự cố đầu tiên ảnh hưởng đến trải nghiệm giải trí, đặc biệt là với những người dùng thường xem phim qua các ứng dụng Blu-ray, DVD hoặc truyền hình kỹ thuật số trên máy tính. Cụ thể, các ứng dụng này có thể gặp lỗi bản quyền, liên tục bị gián đoạn, treo hoặc thậm chí là gặp màn hình đen khi phát các nội dung được bảo vệ bằng DRM hoặc HDCP.

Tuy nhiên, lỗi này không ảnh hưởng đến các dịch vụ streaming phổ biến như Netflix hay YouTube.

Về giải pháp, Microsoft cho biết đã khắc phục một phần sự cố liên quan đến HDCP trong bản cập nhật Preview (KB5065789) của tháng 9. Người dùng được khuyên nên cài đặt bản cập nhật mới nhất. Tuy nhiên, các vấn đề với âm thanh kỹ thuật số dùng DRM vẫn có thể tồn tại và hãng đang nỗ lực sửa lỗi hoàn toàn.

2. Lỗi cài đặt cập nhật thủ công qua WUSA

Lỗi thứ hai liên quan đến quá trình cài đặt cập nhật thủ công, đặc biệt là với các quản trị viên IT hoặc người dùng chuyên sâu. Vấn đề xảy ra khi người dùng cố gắng cài đặt một file cập nhật có đuôi .msu từ một thư mục chia sẻ qua mạng chứa nhiều file, quá trình có thể thất bại và báo lỗi ERROR_BAD_PATHNAME.

Lỗi này không xảy ra nếu chép file .msu về máy tính và cài đặt trực tiếp, hoặc nếu thư mục chia sẻ chỉ có duy nhất file cập nhật.

Cách khắc phục tạm thời đơn giản là hãy tải hoặc chép file cập nhật về ổ cứng máy tính trước khi cài đặt. Ngoài ra, Microsoft đã triển khai bản vá tự động thông qua tính năng Known Issue Rollback (KIR) đến hầu hết người dùng cá nhân và việc khởi động lại máy có thể giúp áp dụng bản sửa lỗi nhanh hơn.

Lời khuyên cho người dùng

Microsoft đang tích cực làm việc để khắc phục triệt để các sự cố trên. Người dùng có thể theo dõi tình trạng các lỗi được cập nhật liên tục trên trang web chính thức của Microsoft Learn. Nếu không bị ảnh hưởng bởi các lỗi trên và vẫn muốn trải nghiệm sớm Windows 11 25H2, bạn có thể tiến hành nâng cấp. Tuy nhiên, nếu sự ổn định là ưu tiên hàng đầu, việc chờ đợi thêm một vài tuần cho các bản vá lỗi tiếp theo là một lựa chọn khôn ngoan.

