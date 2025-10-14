Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Thủ thuật

Tìm ra cách mới để cài đặt Windows 11 không cần mạng

Phong Đỗ
Phong Đỗ
14/10/2025 19:25 GMT+7

Cách chính thức duy nhất còn sót lại để cài Windows 11 không cần internet và tài khoản Microsoft.

Hệ điều hành Windows 10 đã đi đến cuối chặng đường và nhiều người dùng đang gấp rút nâng cấp lên Windows 11. Tuy nhiên, họ lại đối mặt với một rào cản ngày càng lớn khi Microsoft đang siết chặt, gần như loại bỏ hoàn toàn khả năng cài đặt hệ điều hành bằng tài khoản Local (ngoại tuyến). Một 'lối thoát' chính thức cuối cùng vừa được phát hiện.

Cách 'lách luật' để sử dụng tài khoản Local khi cài Windows 11

Nếu bạn là người dùng lâu năm, hẳn bạn đã biết Microsoft không hề 'thích' việc người dùng sử dụng tài khoản Local. Hãng liên tục quảng bá lợi ích của việc dùng tài khoản Microsoft, đồng thời âm thầm vá các lỗ hổng mà cộng đồng công nghệ thường dùng để 'lách luật'.

Gần đây nhất, với các bản build của Windows 11 25H2, lệnh ms-cxh:localonly đã bị vô hiệu hóa, nối gót lệnh BYPASSNRO nổi tiếng trước đó. Microsoft giải thích rằng họ loại bỏ các cơ chế này để người dùng không "vô tình bỏ qua các màn hình thiết lập quan trọng", đảm bảo thiết bị được cấu hình đầy đủ.

Cài đặt Windows 11 không cần mạng: Hướng dẫn chi tiết và dễ thực hiện - Ảnh 1.

Bước thiết lập đầu tiên khi cài đặt Windows 11

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Tưởng chừng mọi lối thoát đã bị chặn, nhưng vẫn còn một cách chính thức để vượt qua yêu cầu này, ít nhất là cho đến thời điểm hiện tại. Như YouTuber ThioJoe gần đây đã chỉ ra, trong quá trình cài đặt Windows 11, bạn có thể thực hiện các bước đơn giản sau:

  • Tại màn hình 'How would you like to set up this device', thay vì chọn 'Set up for personal use', hãy chọn 'Set up for work or school'.
  • Ở màn hình tiếp theo, đừng nhập email của bạn. Thay vào đó, hãy chọn 'Sign-in options'.
  • Cuối cùng, chọn 'Domain join instead'.
  • Sau bước này, hệ thống sẽ cho phép bạn tạo một tài khoản Local truyền thống mà không đòi hỏi kết nối internet hay tài khoản Microsoft.

Lưu ý, phương pháp này chỉ hoạt động đối với phiên bản Windows 11 Pro. Nếu đang cố gắng cài đặt phiên bản Home, bạn sẽ không thấy tùy chọn này.

Đây có thể xem là 'cửa sau' chính thức cuối cùng mà Microsoft chưa khóa lại. Nếu bạn là người dùng ưa thích sự riêng tư và muốn toàn quyền kiểm soát thiết bị của mình mà không bị ràng buộc bởi các dịch vụ đám mây, hãy tận dụng cách này trước khi nó cũng có thể bị loại bỏ trong một bản cập nhật tương lai.

