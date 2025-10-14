Nhiều điện thoại Galaxy tầm trung nhận được One UI 8 sớm

Theo Sammy Fans, Samsung đã chính thức khởi động quá trình triển khai bản cập nhật lớn One UI 8 (dựa trên Android 16), cho một loạt mẫu smartphone tầm trung và giá rẻ của hãng. Người dùng tại Hàn Quốc đã bắt đầu nhận được thông báo nâng cấp.

Samsung vừa phát hành One UI 8 cho 7 mẫu Galaxy tầm trung

Cụ thể, danh sách các thiết bị trong đợt đầu tiên này gồm Galaxy A53, A33, M56, M53, M33, M15 và XCover 7 Pro. Theo lộ trình của Samsung, đợt triển khai toàn cầu tiếp theo cho các thị trường khác, trong đó có thể có Việt Nam, dự kiến sẽ bắt đầu ngay trong tuần này, vào ngày 16.10.

One UI 8 cập bến loạt Galaxy tầm trung ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

One UI 8 mang đến nhiều tính năng mới và các cải tiến giao diện cho các thiết bị Galaxy. Dưới đây là mã phiên bản phần mềm cho từng dòng máy trong đợt cập nhật này:

GYI2 - Galaxy A53 5G

GYI3 - Galaxy A33 5G

BYI6 - Galaxy M56 5G

GYI4 - Galaxy M53

GYI4 - Galaxy M33 (Jump2)

CYI6 - Galaxy M15

BYI6 - Galaxy XCover 7 Pro

Người dùng có thể kiểm tra và cài đặt bản cập nhật một cách dễ dàng thông qua OTA (Over-the-air) mà không lo mất dữ liệu bằng cách truy cập Settings (Cài đặt) > Software Update (Cập nhật phần mềm) > Download and Install (Tải về và cài đặt).

Lợi ích lớn nhất của việc nâng cấp lên One UI 8 chính là nó tạo ra nền tảng, là 'tấm vé' để thiết bị của bạn đủ điều kiện nhận bản cập nhật One UI 8.5 trong tương lai. Dù bản cập nhật hiện tại chưa có nhiều điểm đột phá, nó lại là bước đệm cho một trải nghiệm Galaxy hoàn toàn mới vào năm sau.

Dự kiến, phiên bản One UI 8.5 sẽ được hé lộ vào cuối tháng 11 dưới dạng Beta cho các dòng flagship và sẽ được triển khai cho các thiết bị tầm trung này vào khoảng quý 2/2026.