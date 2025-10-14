Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Tin tức công nghệ

Nhiều điện thoại Galaxy tầm trung nhận được One UI 8 sớm

Phong Đỗ
Phong Đỗ
14/10/2025 10:43 GMT+7

Loạt máy Galaxy tầm trung bất ngờ nhận cập nhật One UI 8 sớm hơn dự kiến.

Theo Sammy Fans, Samsung đã chính thức khởi động quá trình triển khai bản cập nhật lớn One UI 8 (dựa trên Android 16), cho một loạt mẫu smartphone tầm trung và giá rẻ của hãng. Người dùng tại Hàn Quốc đã bắt đầu nhận được thông báo nâng cấp.

Samsung vừa phát hành One UI 8 cho 7 mẫu Galaxy tầm trung

Cụ thể, danh sách các thiết bị trong đợt đầu tiên này gồm Galaxy A53, A33, M56, M53, M33, M15 và XCover 7 Pro. Theo lộ trình của Samsung, đợt triển khai toàn cầu tiếp theo cho các thị trường khác, trong đó có thể có Việt Nam, dự kiến sẽ bắt đầu ngay trong tuần này, vào ngày 16.10.

Nhiều điện thoại Galaxy tầm trung nhận được One UI 8 sớm - Ảnh 1.

One UI 8 cập bến loạt Galaxy tầm trung

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

One UI 8 mang đến nhiều tính năng mới và các cải tiến giao diện cho các thiết bị Galaxy. Dưới đây là mã phiên bản phần mềm cho từng dòng máy trong đợt cập nhật này:

  • GYI2 - Galaxy A53 5G
  • GYI3 - Galaxy A33 5G
  • BYI6 - Galaxy M56 5G
  • GYI4 - Galaxy M53
  • GYI4 - Galaxy M33 (Jump2)
  • CYI6 - Galaxy M15
  • BYI6 - Galaxy XCover 7 Pro

Người dùng có thể kiểm tra và cài đặt bản cập nhật một cách dễ dàng thông qua OTA (Over-the-air) mà không lo mất dữ liệu bằng cách truy cập Settings (Cài đặt) > Software Update (Cập nhật phần mềm) > Download and Install (Tải về và cài đặt).

Lợi ích lớn nhất của việc nâng cấp lên One UI 8 chính là nó tạo ra nền tảng, là 'tấm vé' để thiết bị của bạn đủ điều kiện nhận bản cập nhật One UI 8.5 trong tương lai. Dù bản cập nhật hiện tại chưa có nhiều điểm đột phá, nó lại là bước đệm cho một trải nghiệm Galaxy hoàn toàn mới vào năm sau.

Dự kiến, phiên bản One UI 8.5 sẽ được hé lộ vào cuối tháng 11 dưới dạng Beta cho các dòng flagship và sẽ được triển khai cho các thiết bị tầm trung này vào khoảng quý 2/2026.

Tin liên quan

Lộ thời điểm Samsung tung ra One UI 8.5 beta

Lộ thời điểm Samsung tung ra One UI 8.5 beta

One UI 8.5 sẽ là bản cập nhật giữa vòng đời đầu tiên phá vỡ tiền lệ của Samsung.

Khám phá thêm chủ đề

Samsung Galaxy XCover GALAXY bản cập nhật Hàn Quốc thiết bị cập nhật Phiên bản lộ trình thị trường Cài đặt
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận