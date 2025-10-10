Khai tử Windows 10 có thể thu về hơn 2 tỉ USD kim loại quý

Theo TechRadar, việc Microsoft chuẩn bị 'khai tử' hệ điều hành Windows 10 không chỉ báo hiệu một cuộc nâng cấp công nghệ khổng lồ mà còn có thể tạo ra một trong những cuộc khủng hoảng rác thải điện tử lớn nhất lịch sử. Tuy nhiên, một nghiên cứu mới chỉ ra góc nhìn đáng kinh ngạc rằng ẩn trong những thiết bị cũ kỹ này là một 'kho báu' kim loại quý trị giá hàng tỉ USD.

400 triệu PC cũ chạy Windows 10 là 'kho tàng' trị giá 2,42 tỉ USD?

Theo kế hoạch, việc Windows 10 ngừng hỗ trợ sẽ buộc khoảng 400 triệu máy tính cá nhân (PC) trên toàn cầu phải 'về hưu' do không đáp ứng được yêu cầu phần cứng của Windows 11. Riêng tại Anh, con số này là 14,4 triệu máy. Điều này đặt ra một thách thức môi trường cực lớn, nhưng cũng mở ra một cơ hội kinh tế không ngờ.

Các nhà nghiên cứu từ tổ chức Business Waste (Anh) ước tính từ làn sóng PC bị thải loại này có thể thu hồi được tới 12,8 triệu kg kim loại quý. Giá trị của 'mỏ vàng' này lên tới con số đáng kinh ngạc là 1,809 tỉ bảng Anh (tương đương 2,42 tỉ USD).

Rác thải điện tử chứa vàng và nhiều kim loại quý ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH COHENUSA

Phân tích chi tiết hơn cho thấy, phần lớn giá trị đến từ vàng, với ước tính lên tới 1,68 tỉ bảng Anh. Bên cạnh đó là 98,8 triệu bảng Anh từ đồng và 32,9 triệu bảng Anh từ bạc, cùng với các kim loại khác như bạch kim, palladium và indi.

Vấn đề mấu chốt là liệu chúng ta có tận dụng được cơ hội này hay không. Mặc dù đã có các quy định về tái chế rác thải điện tử (WEEE), vẫn chưa rõ có bao nhiêu trong số 400 triệu chiếc PC này sẽ được xử lý đúng cách thay vì bị vứt ra bãi rác.

Việc nâng cấp không hoàn toàn là lỗi của người tiêu dùng hay doanh nghiệp. Khi một hệ điều hành không còn được hỗ trợ, các thiết bị sẽ trở nên cực kỳ mong manh trước virus và các lỗ hổng bảo mật. Do đó, việc chuyển sang Windows 11 là điều tất yếu để đảm bảo an toàn.

Thị trường cũng đã phản ứng với xu hướng này. Hãng phân tích IDC ghi nhận lượng PC xuất xưởng trong quý 3/2025 đã tăng 9,4% so với cùng kỳ, cho thấy người dùng và doanh nghiệp đang tích cực chuẩn bị cho sự thay đổi lớn từ Microsoft.