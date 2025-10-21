Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Hé lộ những tính năng đáng mong đợi có trên One UI 8.5

Phong Đỗ
Phong Đỗ
21/10/2025 15:41 GMT+7

One UI 8.5 đang được thử nghiệm trên S25 Ultra với những nâng cấp đáng giá, đặc biệt là khả năng tùy biến.

Dù nhiều người dùng Samsung chỉ vừa nhận được bản cập nhật One UI 8.0 trên thiết bị của mình, sự chú ý của giới công nghệ giờ đây đổ dồn về bản cập nhật lớn tiếp theo: One UI 8.5. 

One UI 8.5 nâng tầm DeX, 'cách mạng' tùy biến

Một vài rò rỉ gần đây đã cho chúng ta hình dung khá rõ ràng về những gì sẽ có trong bản cập nhật lớn tiếp theo của Samsung. Kênh YouTube của trang công nghệ SamMobile đã tổng hợp một video về các lý do chính khiến người dùng nên hào hứng với bản cập nhật này.

Hé lộ 'chìa khóa' trên One UI 8.5 khiến Samfan nóng lòng chờ đợi - Ảnh 1.

One UI 8.5 hứa hẹn những nâng cấp đáng mong đợi

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Đội ngũ của trang tin tức tiết lộ họ đã chạy bản dựng thứ ba của One UI 8.5 trên một chiếc Galaxy S25 Ultra trong một thời gian. Khoảng thời gian trải nghiệm đáng kể này khiến họ phấn khích về quỹ đạo phát triển phần mềm mà Samsung đang theo đuổi.

Một lý do khiến bạn nên mong đợi One UI 8.5 là sự cải tiến vượt trội trong khả năng tùy biến Control Panel. Samsung dường như đã mở ra cả một thế giới tùy chỉnh hoàn toàn mới với bản cập nhật lớn sắp tới, giúp người dùng dễ dàng đưa dấu ấn cá nhân của mình vào yếu tố quan trọng này của giao diện.

Bên cạnh đó, những ai thường xuyên sử dụng DeX trên điện thoại của mình để làm việc sẽ đánh giá cao việc One UI 8.5 mang đến một tính năng trước đây chỉ giới hạn trên máy tính bảng của Samsung. Đó là khả năng thêm nhiều màn hình Desktop và việc chuyển đổi giữa chúng vô cùng dễ dàng, giúp giao diện DeX trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Samsung bản cập nhật One UI công nghệ Tính năng Màn hình cập nhật Giao diện
