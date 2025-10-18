Samsung bất ngờ tạm dừng triển khai One UI 8

One UI 8 đã bắt đầu được phát hành từ tháng trước, song quá trình triển khai bản cập nhật này đang gặp một số trục trặc. Đầu tuần này, Samsung từng ngừng cập nhật cho dòng Galaxy S22, sau đó nhanh chóng khôi phục lại. Tuy nhiên, hiện tại việc phát hành One UI 8 lại tiếp tục bị tạm dừng, đặc biệt là trên các thiết bị mới hơn như Galaxy S24, S24+ và S24 Ultra.

Dòng Galaxy S24 trước đó bắt đầu nhận được One UI 8 vào tháng 9 ẢNH: PHONEARENA

Động thái chưa từng thấy với One UI 8 khiến người dùng hoang mang

Theo thông tin từ SamMobile, ban đầu chỉ người dùng Galaxy S24 tại Hàn Quốc bị ảnh hưởng, nhưng sau đó, Galaxy S24 FE cũng được thêm vào danh sách. Đáng chú ý, Hàn Quốc hiện là quốc gia duy nhất mà Samsung chưa nối lại việc phát hành One UI 8 cho dòng Galaxy S22. Sau thời gian tạm dừng ngắn, chỉ còn Galaxy S22 Ultra vẫn chưa thể tải xuống bản cập nhật mới này.

Việc tạm dừng triển khai One UI 8 sau khoảng một tháng phát hành là điều hiếm thấy đối với Samsung. Cho đến nay, chưa có báo cáo nào về lỗi nghiêm trọng liên quan đến One UI 8, điều này khiến quyết định tạm dừng càng trở nên khó hiểu. Dù vậy, nhiều khả năng đây chỉ là vấn đề cục bộ tại thị trường Hàn Quốc.

Hiện vẫn chưa có thông tin chính thức về thời điểm One UI 8 sẽ được phát hành trở lại. Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng Samsung sẽ sớm khắc phục sự cố và nối lại việc cập nhật trong thời gian ngắn tới, đặc biệt với tốc độ triển khai nhanh từng thấy trên dòng Galaxy S22 trước đây.