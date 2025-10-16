Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Tin tức công nghệ

Samsung bất ngờ 'xóa sổ' dòng Galaxy Edge

Kiến Văn
Kiến Văn
16/10/2025 16:47 GMT+7

Theo báo cáo mới nhất đến từ Hàn Quốc, Samsung vừa thông báo quyết định ngừng sản xuất dòng "Edge" chỉ sau 5 tháng ra mắt.

Đây là một bước đi bất ngờ của Samsung, đặc biệt khi Galaxy S25 Edge được kỳ vọng sẽ tạo ra sự đột phá trong thiết kế mỏng nhẹ, vượt qua cả Apple và các nhà sản xuất Android khác. Báo cáo đến từ Newspim cho biết, nguyên nhân chính dẫn đến quyết định này là doanh số của Galaxy S25 Edge thấp hơn nhiều so với dự kiến.

Hai chuyên gia rò rỉ nổi tiếng cũng đã xác nhận thông tin này. Chuyên gia rò rỉ Ice Universe khẳng định nguồn tin độc lập cho biết "Galaxy S26 Edge chắc chắn đã không còn nữa, chính xác 100%". Trong khi đó, chuyên gia rò rỉ khác là OnLeaks đã bình luận về tin tức này bằng một GIF với nội dung: "Đúng vậy".

Sốc: Samsung bất ngờ 'xóa sổ' dòng Galaxy Edge - Ảnh 1.

Bản kế nhiệm của Galaxy S25 Edge sẽ không xuất hiện

ẢNH: REUTERS

Galaxy S26 Edge bị hủy dù Samsung đã hoàn tất phát triển

Như vậy, Samsung sẽ không phát hành phiên bản kế nhiệm của Galaxy S25 Edge là Galaxy S26 Edge. Thay vào đó, dòng sản phẩm chủ lực của hãng sẽ tiếp tục với ba mẫu: Galaxy S26 (có thể đổi tên thành Galaxy S26 Pro), Galaxy S26 Plus và Galaxy S26 Ultra.

Báo cáo cũng cho biết Galaxy S25 Edge sẽ ngừng hoàn toàn khi toàn bộ hàng tồn kho được bán hết. Khả năng dòng Edge trở lại thị trường trong tương lai được đánh giá là thấp và nhân viên Samsung đã được thông báo về tình hình này. Tuy nhiên, do quá trình phát triển Galaxy S26 Edge đã hoàn tất nên nhiều khả năng Samsung có thể xem xét phát hành sản phẩm này cho một số thị trường riêng.

Được biết, tính đến tháng 8, doanh số toàn cầu của các mẫu Galaxy S25, bao gồm S25, S25 Plus và S25 Ultra, lần lượt đạt 8,28 triệu, 5,05 triệu và 12,18 triệu chiếc. Trong khi đó, Galaxy S25 Edge chỉ bán được 1,31 triệu chiếc, thấp hơn đáng kể so với phiên bản Plus. Dù Galaxy S25 Edge mới chỉ có mặt trên thị trường trong thời gian ngắn, doanh số này vẫn được coi là đáng thất vọng.

Hồi đầu năm, nhiều nguồn tin cho rằng Samsung sẽ khai tử dòng Plus để tập trung vào dòng Edge trong gia đình Galaxy S. Nhiều người dự đoán sẽ không có Galaxy S26 Plus, mà thay vào đó là S26 Edge. Tuy nhiên, một báo cáo gần đây cho biết Samsung vẫn đang phát triển Galaxy S26 Plus, bên cạnh các mẫu cơ bản (Pro), Edge và Ultra.

Thời lượng pin thực tế của iPhone Air gây bất ngờ trước Galaxy S25 Edge

iPhone Air lộ thời lượng pin thực tế khi vượt mặt cả đại kình địch Galaxy S25 Edge.

