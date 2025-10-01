Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Samsung bất ngờ hồi sinh Galaxy S26 Plus sau tin đồn khai tử

Kiến Văn
Kiến Văn
01/10/2025 19:08 GMT+7

Samsung sẽ không loại bỏ phiên bản Plus trong dòng Galaxy S26 mà công ty ra mắt vào năm sau do không tin tưởng vào dòng siêu mỏng.

Báo cáo mới nhất từ The Elec cho biết, Samsung đã bắt đầu xem xét phát triển thêm một phiên bản Plus bên cạnh các mẫu Galaxy S26 Pro, S26 Edge và S26 Ultra vào năm sau. Điều này trái ngược với những thông tin trước đó cho biết Samsung gần như đã quyết định khai tử biến thể Plus trong dòng Galaxy S26.

Samsung bất ngờ hồi sinh Galaxy S26 Plus sau tin đồn khai tử - Ảnh 1.

Không có chuyện Galaxy S26 Plus bị khai tử như tin đồn

ẢNH: THE VERGE

Để bắt đầu chiến lược mới, Samsung được cho là đã khởi động phát triển một thiết bị nội bộ mang tên "M Plus" để bổ sung vào dòng Galaxy S26. Trước đó, M1 được xác định là Galaxy S26 Pro, M2 là Galaxy S26 Edge và M3 là Galaxy S26 Ultra.

Như vậy, tổng cộng sẽ có bốn mẫu Galaxy S26 được ra mắt vào năm 2026. Sự trở lại của phiên bản Plus hứa hẹn sẽ tạo ra nhiều điều thú vị, đặc biệt là khi Samsung có thể ra mắt cả bốn mẫu máy cùng lúc.

Sự yếu kém của Galaxy S25 Edge là lý do Galaxy S26 Plus trở lại

Quyết định hồi sinh phiên bản Plus được cho là do doanh số không khả quan của Galaxy S25 Edge. Samsung có thể đã nhận thấy Galaxy S26 Edge không thể thay thế cho Galaxy S26 Plus, khi dòng Plus đã ghi nhận doanh số ấn tượng trong hai năm qua. Các đối tác linh kiện đã báo cáo doanh số Galaxy S25 Edge không đạt kỳ vọng, ảnh hưởng đến kế hoạch đưa phiên bản này vào dòng sản phẩm chính và loại bỏ phiên bản Plus trong tương lai.

Mặc dù Galaxy S25 Plus không bán chạy bằng các mẫu máy tiêu chuẩn và Ultra, nhưng doanh số của sản phẩm vẫn tốt hơn nhiều so với Galaxy S25 Edge. Sau khi ra mắt vào tháng 5.2025, Samsung đã giảm mạnh sản lượng Galaxy S25 Edge do không đạt được cột mốc doanh số như mong đợi.

Với kế hoạch mới, Samsung có thể sẽ thực hiện các biện pháp để tăng doanh số cho Galaxy S26 Plus vào năm tới bằng những cải tiến đáng kể về thông số kỹ thuật so với mẫu tiêu chuẩn.

