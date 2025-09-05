Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Sản phẩm

iPhone 17 tạo cảm hứng cho thiết kế Galaxy S26?

Kiến Văn
Kiến Văn
05/09/2025 19:44 GMT+7

Apple đang chuẩn bị giới thiệu dòng iPhone 17 vào rạng sáng 10.9 (giờ Việt Nam) và không bất ngờ khi đối thủ Samsung cũng quan tâm đến sự kiện.

Trong thời gian qua, nhiều tin đồn xuất hiện xung quanh các mẫu iPhone 17, tuy nhiên, chủ đề được bàn luận nhiều nhất vẫn là thiết kế mặt lưng và bố cục camera của sản phẩm. Khá thú vị, trong khi Apple vẫn chưa công bố chính thức về thiết kế mới, các nhà thiết kế của Samsung được cho là đã bắt đầu ghi nhận những thay đổi này để mang đến dòng Galaxy S26 vào đầu năm sau.

iPhone 17 tạo cảm hứng cho thiết kế Galaxy S26? - Ảnh 1.

Phiên bản ở giữa được cho là mang phong cách thiết kế của iPhone 17

ẢNH: Sonny Dickson

Chuyên gia rò rỉ nổi tiếng trên X có tên Sonny Dickson mới đây chia sẻ một bức ảnh về các mẫu điện thoại giả, cho thấy đây có thể là sản phẩm thuộc dòng Galaxy S26 mà Samsung dự kiến ra mắt vào tháng 1 hoặc tháng 2 năm sau.

Bức ảnh được cho là chụp các mẫu Galaxy S26, S26 Edge và S26 Ultra. Theo thông tin rò rỉ, Samsung có thể sẽ loại bỏ biến thể Plus trong dòng sản phẩm năm tới và thay thế bằng mẫu Edge. Hai mẫu máy ở hai bên không có nhiều khác biệt về thiết kế so với Galaxy S25, ngoại trừ cụm camera lồi nhỏ dường như được lấy cảm hứng từ Galaxy Z Fold7.

Phiên bản Galaxy S26 nào học theo thiết kế iPhone 17?

Đặc biệt, mẫu ở giữa có khả năng là Galaxy S26 Edge sở hữu thiết kế khá ấn tượng và gợi nhớ đến mặt lưng được thiết kế lại của iPhone 17. Khác với Galaxy S25 Edge với cụm camera dọc, mẫu máy mới có cụm camera trải dài theo chiều ngang và chiếm phần lớn mặt lưng phía trên. Đây chính là đặc điểm thiết kế nổi bật đã được thể hiện trong các hình ảnh rò rỉ của iPhone 17.

Ngoài ra, đường cắt tròn ở mặt sau của cả ba mẫu máy cho thấy Samsung có thể đang lên kế hoạch tích hợp nam châm Qi2 vào dòng Galaxy S26. Công ty đã bắt đầu khảo sát người dùng Galaxy từ tháng 7 để tìm hiểu xem họ có muốn tính năng này hay không. Google đã áp dụng công nghệ sạc không dây Qi2 cho các thiết bị Pixel 10 của mình và Samsung có thể sẽ đi theo hướng tương tự với dòng Galaxy S26.

