Samsung tiếp tục vượt qua Apple, bất chấp iPhone 17 hút khách

Theo báo cáo sơ bộ từ hai công ty nghiên cứu thị trường hàng đầu, IDC và Omdia, Samsung vẫn giữ vững vị trí nhà sản xuất smartphone số một thế giới trong quý 3/2025, sau khi đã dẫn đầu trong hai quý đầu năm. Thành công của Samsung càng trở nên ấn tượng hơn khi thị trường smartphone toàn cầu ghi nhận sự tăng trưởng trong quý 3 so với cùng kỳ năm ngoái.

Samsung vẫn “ngồi vững” trên ngai vàng thị trường smartphone trong quý 3/2025 ẢNH: PHONEARENA

Mặc dù Apple đã ra mắt iPhone 17 và tạo nên cơn sốt, nhưng thời điểm phát hành sản phẩm không đủ để thay đổi thứ hạng trong bảng xếp hạng nhà cung cấp. Hơn nữa, sự xuất hiện của loạt Galaxy Z Fold7 và Z Flip7 cũng góp phần duy trì đà tăng trưởng mạnh mẽ của Samsung.

Samsung thắng quý thứ ba, Apple chờ phục thù

Cụ thể, Samsung chiếm 19% thị phần, trong khi Apple nắm giữ 18%. Số lượng điện thoại bán ra lần lượt đạt 61,4 triệu chiếc của Samsung và 58,6 triệu chiếc của Apple - cả hai đều tăng so với năm trước. Theo ước tính của Omdia, ngành công nghiệp smartphone đã tăng trưởng 3% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi IDC báo cáo doanh số đạt 322,7 triệu chiếc trong quý 3, tăng 2,6% so với năm trước.

Dữ liệu nghiên cứu đến từ Omdia ẢNH: OMDIA

Hướng đến quý 4, vốn được xem là giai đoạn cao điểm mua sắm cuối năm, nhiều chuyên gia dự đoán Apple sẽ có một mùa lễ thành công với khả năng giành lại vị trí dẫn đầu trong bảng xếp hạng doanh số. Dòng iPhone 17, cùng với sự phổ biến của iPhone 16, có thể giúp Apple thu hẹp khoảng cách với Samsung. Mẫu iPhone 17 "cơ bản" được đánh giá cao về hiệu suất nhờ vào bộ nhớ được nâng cấp và giá không đổi, trong khi các phiên bản Pro có vẻ chỉ đạt hiệu suất tương đương với các mẫu trước đó.

Được biết, xu hướng tăng trưởng này đã lặp lại nhiều năm liền, khi doanh số iPhone thường bùng nổ vào mùa lễ, còn Samsung tạm lùi lại để chuẩn bị cho các dòng cao cấp ra mắt đầu năm sau.