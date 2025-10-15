Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Tin tức công nghệ

Samsung tiếp tục vượt qua Apple, bất chấp iPhone 17 hút khách

Kiến Văn
Kiến Văn
15/10/2025 09:00 GMT+7

Cuộc đua giành ngôi vương trên thị trường smartphone toàn cầu trong quý 3/2025 diễn ra quyết liệt hơn bao giờ hết giữa Samsung và Apple.

Theo báo cáo sơ bộ từ hai công ty nghiên cứu thị trường hàng đầu, IDC và Omdia, Samsung vẫn giữ vững vị trí nhà sản xuất smartphone số một thế giới trong quý 3/2025, sau khi đã dẫn đầu trong hai quý đầu năm. Thành công của Samsung càng trở nên ấn tượng hơn khi thị trường smartphone toàn cầu ghi nhận sự tăng trưởng trong quý 3 so với cùng kỳ năm ngoái.

Samsung tiếp tục đả bại Apple, bất chấp iPhone 17 hút khách - Ảnh 1.

Samsung vẫn “ngồi vững” trên ngai vàng thị trường smartphone trong quý 3/2025

ẢNH: PHONEARENA

Mặc dù Apple đã ra mắt iPhone 17 và tạo nên cơn sốt, nhưng thời điểm phát hành sản phẩm không đủ để thay đổi thứ hạng trong bảng xếp hạng nhà cung cấp. Hơn nữa, sự xuất hiện của loạt Galaxy Z Fold7 và Z Flip7 cũng góp phần duy trì đà tăng trưởng mạnh mẽ của Samsung.

Samsung thắng quý thứ ba, Apple chờ phục thù

Cụ thể, Samsung chiếm 19% thị phần, trong khi Apple nắm giữ 18%. Số lượng điện thoại bán ra lần lượt đạt 61,4 triệu chiếc của Samsung và 58,6 triệu chiếc của Apple - cả hai đều tăng so với năm trước. Theo ước tính của Omdia, ngành công nghiệp smartphone đã tăng trưởng 3% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi IDC báo cáo doanh số đạt 322,7 triệu chiếc trong quý 3, tăng 2,6% so với năm trước.

Samsung tiếp tục đả bại Apple, bất chấp iPhone 17 hút khách - Ảnh 2.

Dữ liệu nghiên cứu đến từ Omdia

ẢNH: OMDIA

Hướng đến quý 4, vốn được xem là giai đoạn cao điểm mua sắm cuối năm, nhiều chuyên gia dự đoán Apple sẽ có một mùa lễ thành công với khả năng giành lại vị trí dẫn đầu trong bảng xếp hạng doanh số. Dòng iPhone 17, cùng với sự phổ biến của iPhone 16, có thể giúp Apple thu hẹp khoảng cách với Samsung. Mẫu iPhone 17 "cơ bản" được đánh giá cao về hiệu suất nhờ vào bộ nhớ được nâng cấp và giá không đổi, trong khi các phiên bản Pro có vẻ chỉ đạt hiệu suất tương đương với các mẫu trước đó.

Được biết, xu hướng tăng trưởng này đã lặp lại nhiều năm liền, khi doanh số iPhone thường bùng nổ vào mùa lễ, còn Samsung tạm lùi lại để chuẩn bị cho các dòng cao cấp ra mắt đầu năm sau.

Tin liên quan

Samsung ra mắt smartphone gập tốt hơn cả Galaxy Z Fold7

Samsung ra mắt smartphone gập tốt hơn cả Galaxy Z Fold7

Samsung vừa chính thức giới thiệu phiên bản mới của mẫu smartphone gập Galaxy Z Fold7 mang tên W26 tại Trung Quốc.

Khám phá thêm chủ đề

Samsung Apple iPhone 17 Galaxy Z Fold7 Doanh số bán hàng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận