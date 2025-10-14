Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Tin tức công nghệ

Samsung ra mắt smartphone gập tốt hơn cả Galaxy Z Fold7

Kiến Văn
Kiến Văn
14/10/2025 13:10 GMT+7

Samsung vừa chính thức giới thiệu phiên bản mới của mẫu smartphone gập Galaxy Z Fold7 mang tên W26 tại Trung Quốc.

Theo Android Authority, Samsung W26 là phiên bản nâng cao của Galaxy Z Fold7, điều này khiến máy không chỉ là một trong những smartphone gập tốt nhất mà còn là một trong những smartphone Android hàng đầu năm 2025.

Samsung ra mắt smartphone gập tốt hơn cả Galaxy Z Fold7 - Ảnh 1.

Smartphone gập đắt nhất của Samsung ra mắt với tính năng gọi vệ tinh

ẢNH: SAMSUNG

Samsung W26 nổi bật với thiết kế sang trọng, cung cấp hai tùy chọn màu sắc đỏ và đen, cùng các chi tiết trang trí màu vàng tạo nên vẻ ngoài cao cấp như một món trang sức. Mặc dù được nâng cấp về thiết kế, W26 vẫn giữ trọng lượng nhẹ chỉ 215 gram, tiếp tục khẳng định danh hiệu smartphone gập mỏng và nhẹ nhất trên thị trường.

Samsung W26 khiến Galaxy Z Fold7 trở nên 'bình thường'

Một trong những cải tiến đáng chú ý của W26 so với Galaxy Z Fold7 chính là tính năng gọi vệ tinh. Tính năng này không có trên hầu hết các mẫu Galaxy Z Fold7 bán ra toàn cầu, nhưng T-Mobile tại Mỹ hỗ trợ nhắn tin, nhắn tin hình ảnh và dữ liệu di động. Samsung cũng chú trọng đến phần trình bày sản phẩm, khi W26 được đựng trong một hộp sang trọng, kèm theo ốp lưng Kevlar, cáp sạc và bộ sạc chính hãng - một phụ kiện hiếm có trong thời đại hiện nay.

Về hiệu năng, W26 được trang bị RAM 16 GB cho cả hai tùy chọn lưu trữ 512 GB và 1 TB, trong khi phiên bản 512 GB của Galaxy Z Fold7 chỉ có RAM 12 GB. Thiết bị này còn tích hợp một số công cụ AI độc quyền của Galaxy, như Smart Collection, giúp người dùng quản lý nội dung dễ dàng hơn.

Samsung ra mắt smartphone gập tốt hơn cả Galaxy Z Fold7 - Ảnh 2.

Galaxy Z Fold7 là phiên bản sang trọng dành riêng cho Trung Quốc

ẢNH: SAMSUNG

Giá khởi điểm của W26 là 16.999 CNY (khoảng 63 triệu đồng) cho phiên bản 512 GB và 18.999 CNY (khoảng 70,4 triệu đồng) cho phiên bản 1 TB. Tuy nhiên, sản phẩm hiện chỉ được phát hành độc quyền tại Trung Quốc và chưa có kế hoạch ra mắt quốc tế. Samsung thường giới hạn dòng sản phẩm W tại thị trường Trung Quốc như một phần của mối quan hệ đối tác lâu dài với China Telecom nhằm hướng đến tính thẩm mỹ thiết kế địa phương và tiếp thị như một sản phẩm biểu tượng địa vị sang trọng.

Tin liên quan

Galaxy Z Fold7 đạt chứng nhận hiếm có từ châu Âu

Galaxy Z Fold7 đạt chứng nhận hiếm có từ châu Âu

Samsung vừa đạt được một thành tựu đáng chú ý khi Galaxy Z Fold7 được tổ chức Altroconsumo tại Ý chứng nhận là sản phẩm có "Chất lượng Xuất sắc".

Khám phá thêm chủ đề

Galaxy Z Fold7 Samsung Samsung W26 phiên bản đặc biệt smartphone gập
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận