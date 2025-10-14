Samsung ra mắt smartphone gập tốt hơn cả Galaxy Z Fold7

Theo Android Authority, Samsung W26 là phiên bản nâng cao của Galaxy Z Fold7, điều này khiến máy không chỉ là một trong những smartphone gập tốt nhất mà còn là một trong những smartphone Android hàng đầu năm 2025.

Smartphone gập đắt nhất của Samsung ra mắt với tính năng gọi vệ tinh ẢNH: SAMSUNG

Samsung W26 nổi bật với thiết kế sang trọng, cung cấp hai tùy chọn màu sắc đỏ và đen, cùng các chi tiết trang trí màu vàng tạo nên vẻ ngoài cao cấp như một món trang sức. Mặc dù được nâng cấp về thiết kế, W26 vẫn giữ trọng lượng nhẹ chỉ 215 gram, tiếp tục khẳng định danh hiệu smartphone gập mỏng và nhẹ nhất trên thị trường.

Samsung W26 khiến Galaxy Z Fold7 trở nên 'bình thường'

Một trong những cải tiến đáng chú ý của W26 so với Galaxy Z Fold7 chính là tính năng gọi vệ tinh. Tính năng này không có trên hầu hết các mẫu Galaxy Z Fold7 bán ra toàn cầu, nhưng T-Mobile tại Mỹ hỗ trợ nhắn tin, nhắn tin hình ảnh và dữ liệu di động. Samsung cũng chú trọng đến phần trình bày sản phẩm, khi W26 được đựng trong một hộp sang trọng, kèm theo ốp lưng Kevlar, cáp sạc và bộ sạc chính hãng - một phụ kiện hiếm có trong thời đại hiện nay.

Về hiệu năng, W26 được trang bị RAM 16 GB cho cả hai tùy chọn lưu trữ 512 GB và 1 TB, trong khi phiên bản 512 GB của Galaxy Z Fold7 chỉ có RAM 12 GB. Thiết bị này còn tích hợp một số công cụ AI độc quyền của Galaxy, như Smart Collection, giúp người dùng quản lý nội dung dễ dàng hơn.

Galaxy Z Fold7 là phiên bản sang trọng dành riêng cho Trung Quốc ẢNH: SAMSUNG

Giá khởi điểm của W26 là 16.999 CNY (khoảng 63 triệu đồng) cho phiên bản 512 GB và 18.999 CNY (khoảng 70,4 triệu đồng) cho phiên bản 1 TB. Tuy nhiên, sản phẩm hiện chỉ được phát hành độc quyền tại Trung Quốc và chưa có kế hoạch ra mắt quốc tế. Samsung thường giới hạn dòng sản phẩm W tại thị trường Trung Quốc như một phần của mối quan hệ đối tác lâu dài với China Telecom nhằm hướng đến tính thẩm mỹ thiết kế địa phương và tiếp thị như một sản phẩm biểu tượng địa vị sang trọng.