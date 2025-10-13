Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Tin tức công nghệ

Galaxy Z Fold7 đạt chứng nhận hiếm có từ châu Âu

Kiến Văn
Kiến Văn
13/10/2025 20:03 GMT+7

Samsung vừa đạt được một thành tựu đáng chú ý khi Galaxy Z Fold7 được tổ chức Altroconsumo tại Ý chứng nhận là sản phẩm có "Chất lượng Xuất sắc".

Chứng nhận này dành cho Galaxy Z Fold7 được cấp dựa trên các bài kiểm tra độc lập, điều này khẳng định sự vượt trội của sản phẩm trong phân khúc smartphone.

Galaxy Z Fold7 đạt chứng nhận hiếm có từ châu Âu - Ảnh 1.

Chứng nhận Altroconsumo dành cho Galaxy Z Fold7 nhận được nhiều sự chú ý

ẢNH: NOTEBOOKCHECK

Ra mắt vào tháng 7, Galaxy Z Fold7 và Z Flip7 mang đến những cải tiến đáng kể. Đặc biệt, Galaxy Z Fold7 là mẫu smartphone màn hình gập mỏng nhất và nhẹ nhất mà Samsung từng sản xuất, với trọng lượng chỉ 215 gram và độ dày 8,9 mm khi gập lại, cùng 4,2 mm khi mở ra. Thiết kế thanh lịch và dễ cầm nắm của thiết bị hứa hẹn mang đến trải nghiệm người dùng mượt mà.

Galaxy Z Fold7 được vinh danh vì chất lượng vượt trội

Chứng nhận chất lượng tuyệt vời do Altroconsumo phê duyệt được trao cho các sản phẩm có kết quả tốt nhất trong các thử nghiệm so sánh tại các phòng thí nghiệm độc lập, thể hiện độ tin cậy và hiệu suất vượt trội. Samsung cho biết, chất lượng hoàn thiện, hiệu năng và trải nghiệm người dùng tổng thể của Galaxy Z Fold7 đã giúp điện thoại của hãng đạt được danh hiệu này.

Năng lực AI "viễn tưởng" là điểm nhấn của điện thoại thông minh Galaxy S24 vừa ra mắt của Samsung

Galaxy Z Fold7 là mẫu smartphone được trang bị màn hình chính Dynamic AMOLED 2X 8 inch có thể gập lại và màn hình phụ 6,5 inch. Camera chính của thiết bị cũng được nâng cấp lên cảm biến 200 MP, vượt trội so với độ phân giải 50 MP trên Galaxy Z Fold4, điều này cho phép chụp ảnh chất lượng cao trong mọi điều kiện ánh sáng. Bên cạnh đó, chip xử lý Snapdragon 8 Elite của Qualcomm đảm bảo hiệu năng mượt mà và tối ưu hóa khả năng đa nhiệm, mang đến trải nghiệm sử dụng tốt nhất cho người tiêu dùng.

Tin liên quan

Galaxy Z Fold7 hút khách ngoài sức tưởng tượng của Samsung

Galaxy Z Fold7 hút khách ngoài sức tưởng tượng của Samsung

Galaxy Z Fold7 'soán ngôi' cả mẫu Z Flip7, Samsung phải cấp tốc tăng sản lượng.

Khám phá thêm chủ đề

Galaxy Z Fold7 Samsung smartphone điện thoại gập chứng nhận
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận