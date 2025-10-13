Galaxy Z Fold7 đạt chứng nhận hiếm có từ châu Âu

Chứng nhận này dành cho Galaxy Z Fold7 được cấp dựa trên các bài kiểm tra độc lập, điều này khẳng định sự vượt trội của sản phẩm trong phân khúc smartphone.

Chứng nhận Altroconsumo dành cho Galaxy Z Fold7 nhận được nhiều sự chú ý ẢNH: NOTEBOOKCHECK

Ra mắt vào tháng 7, Galaxy Z Fold7 và Z Flip7 mang đến những cải tiến đáng kể. Đặc biệt, Galaxy Z Fold7 là mẫu smartphone màn hình gập mỏng nhất và nhẹ nhất mà Samsung từng sản xuất, với trọng lượng chỉ 215 gram và độ dày 8,9 mm khi gập lại, cùng 4,2 mm khi mở ra. Thiết kế thanh lịch và dễ cầm nắm của thiết bị hứa hẹn mang đến trải nghiệm người dùng mượt mà.

Galaxy Z Fold7 được vinh danh vì chất lượng vượt trội

Chứng nhận chất lượng tuyệt vời do Altroconsumo phê duyệt được trao cho các sản phẩm có kết quả tốt nhất trong các thử nghiệm so sánh tại các phòng thí nghiệm độc lập, thể hiện độ tin cậy và hiệu suất vượt trội. Samsung cho biết, chất lượng hoàn thiện, hiệu năng và trải nghiệm người dùng tổng thể của Galaxy Z Fold7 đã giúp điện thoại của hãng đạt được danh hiệu này.

Galaxy Z Fold7 là mẫu smartphone được trang bị màn hình chính Dynamic AMOLED 2X 8 inch có thể gập lại và màn hình phụ 6,5 inch. Camera chính của thiết bị cũng được nâng cấp lên cảm biến 200 MP, vượt trội so với độ phân giải 50 MP trên Galaxy Z Fold4, điều này cho phép chụp ảnh chất lượng cao trong mọi điều kiện ánh sáng. Bên cạnh đó, chip xử lý Snapdragon 8 Elite của Qualcomm đảm bảo hiệu năng mượt mà và tối ưu hóa khả năng đa nhiệm, mang đến trải nghiệm sử dụng tốt nhất cho người tiêu dùng.