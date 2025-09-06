Galaxy Z Fold7 hút khách ngoài sức tưởng tượng của Samsung

Theo Sammy Fans, thị trường smartphone gập vừa chứng kiến một cuộc đổi ngôi lịch sử. Lần đầu tiên kể từ khi ra mắt, mẫu điện thoại gập dạng quyển sách cao cấp Galaxy Z Fold7 đang có doanh số bán ra vượt mặt 'người anh em' Z Flip7. Sức hút bất ngờ này lớn đến nỗi Samsung đang phải liên tục điều chỉnh kế hoạch, yêu cầu các đối tác tăng sản lượng để đáp ứng nhu cầu bùng nổ.

Galaxy Z Fold7 soán ngôi dòng Z Flip với doanh số không tưởng ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH TOM'S GUIDE

Galaxy Z Fold7 vươn mình trở thành vua smartphone gập mới

Trong nhiều năm, Galaxy Z Flip luôn là dòng máy chủ lực, dẫn dắt doanh số và phổ cập điện thoại gập đến với người dùng đại chúng nhờ thiết kế nhỏ gọn và giá cả dễ tiếp cận hơn. Tuy nhiên, với thế hệ thứ 7, cục diện đã hoàn toàn thay đổi.

Nhu cầu khổng lồ dành cho Galaxy Z Fold7 đã khiến chính Samsung và các đối tác trong chuỗi cung ứng phải 'choáng ngợp'. Hãng công nghệ Hàn Quốc đã phải liên tục tăng mục tiêu sản xuất:

Trong tháng 9 : Kế hoạch sản xuất Z Fold7 được nâng từ 200.000 lên 260.000 chiếc.

: Kế hoạch sản xuất Z Fold7 được nâng từ 200.000 lên 260.000 chiếc. Trong tháng 8 vừa qua: Sản lượng Z Fold7 đã tăng đột biến lên 430.000 chiếc, so với kế hoạch ban đầu chỉ là 170.000 chiếc.

Điều này cho thấy sức hút của Z Fold7 không phải là hiện tượng nhất thời mà là một xu hướng rõ rệt, vượt xa mọi kỳ vọng của chính Samsung.

Thành công ngoài mong đợi này cũng tạo ra một thách thức không nhỏ. Các nhà cung cấp linh kiện cho Samsung đã không dự tính được nhu cầu lớn đến vậy. Hiện tại, năng suất sản xuất của một số bộ phận quan trọng có nguy cơ trở thành trở ngại, có thể kìm hãm khả năng Samsung đáp ứng toàn bộ nhu cầu của thị trường.

Nếu chuỗi cung ứng có thể theo kịp, Samsung đặt mục tiêu bán ra 2,4 triệu chiếc Galaxy Z Fold7 trong năm nay, chính thức vượt qua con số dự kiến 2,3 triệu chiếc của Galaxy Z Flip7. Các mẫu máy khác như Flip7 FE và mẫu gập ba TriFold cũng được kỳ vọng sẽ đóng góp thêm vào sự thống trị của Samsung trên thị trường điện thoại gập.

Cuộc 'soán ngôi' này cho thấy thị trường smartphone gập đang ngày càng trưởng thành, nơi người dùng sẵn sàng đầu tư cho một thiết bị màn hình lớn, đa nhiệm và mạnh mẽ hơn.