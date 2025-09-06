Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Tin tức công nghệ

Galaxy Z Fold7 hút khách ngoài sức tưởng tượng của Samsung

Phong Đỗ
Phong Đỗ
06/09/2025 15:55 GMT+7

Galaxy Z Fold7 'soán ngôi' cả mẫu Z Flip7, Samsung phải cấp tốc tăng sản lượng.

Theo Sammy Fans, thị trường smartphone gập vừa chứng kiến một cuộc đổi ngôi lịch sử. Lần đầu tiên kể từ khi ra mắt, mẫu điện thoại gập dạng quyển sách cao cấp Galaxy Z Fold7 đang có doanh số bán ra vượt mặt 'người anh em' Z Flip7. Sức hút bất ngờ này lớn đến nỗi Samsung đang phải liên tục điều chỉnh kế hoạch, yêu cầu các đối tác tăng sản lượng để đáp ứng nhu cầu bùng nổ.

Galaxy Z Fold7 hút khách ngoài sức tưởng tượng của Samsung - Ảnh 1.

Galaxy Z Fold7 soán ngôi dòng Z Flip với doanh số không tưởng

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH TOM'S GUIDE

Galaxy Z Fold7 vươn mình trở thành vua smartphone gập mới

Trong nhiều năm, Galaxy Z Flip luôn là dòng máy chủ lực, dẫn dắt doanh số và phổ cập điện thoại gập đến với người dùng đại chúng nhờ thiết kế nhỏ gọn và giá cả dễ tiếp cận hơn. Tuy nhiên, với thế hệ thứ 7, cục diện đã hoàn toàn thay đổi.

Nhu cầu khổng lồ dành cho Galaxy Z Fold7 đã khiến chính Samsung và các đối tác trong chuỗi cung ứng phải 'choáng ngợp'. Hãng công nghệ Hàn Quốc đã phải liên tục tăng mục tiêu sản xuất:

  • Trong tháng 9: Kế hoạch sản xuất Z Fold7 được nâng từ 200.000 lên 260.000 chiếc.
  • Trong tháng 8 vừa qua: Sản lượng Z Fold7 đã tăng đột biến lên 430.000 chiếc, so với kế hoạch ban đầu chỉ là 170.000 chiếc.

Điều này cho thấy sức hút của Z Fold7 không phải là hiện tượng nhất thời mà là một xu hướng rõ rệt, vượt xa mọi kỳ vọng của chính Samsung.

Thành công ngoài mong đợi này cũng tạo ra một thách thức không nhỏ. Các nhà cung cấp linh kiện cho Samsung đã không dự tính được nhu cầu lớn đến vậy. Hiện tại, năng suất sản xuất của một số bộ phận quan trọng có nguy cơ trở thành trở ngại, có thể kìm hãm khả năng Samsung đáp ứng toàn bộ nhu cầu của thị trường.

Nếu chuỗi cung ứng có thể theo kịp, Samsung đặt mục tiêu bán ra 2,4 triệu chiếc Galaxy Z Fold7 trong năm nay, chính thức vượt qua con số dự kiến 2,3 triệu chiếc của Galaxy Z Flip7. Các mẫu máy khác như Flip7 FE và mẫu gập ba TriFold cũng được kỳ vọng sẽ đóng góp thêm vào sự thống trị của Samsung trên thị trường điện thoại gập.

Cuộc 'soán ngôi' này cho thấy thị trường smartphone gập đang ngày càng trưởng thành, nơi người dùng sẵn sàng đầu tư cho một thiết bị màn hình lớn, đa nhiệm và mạnh mẽ hơn.

Tin liên quan

Samsung từ bỏ camera ẩn dưới màn hình Galaxy Z Fold 7?

Samsung từ bỏ camera ẩn dưới màn hình Galaxy Z Fold 7?

Lo ngại Apple, Samsung buộc phải khai tử camera ẩn dưới màn hình trên Galaxy Z Fold 7?

Khám phá thêm chủ đề

Galaxy Z smartphone gập Samsung GALAXY điện thoại thị trường Z Fold Doanh số smartphone
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận