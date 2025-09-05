Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Có nên sạc điện thoại qua đêm? Câu trả lời bất ngờ từ Apple và Samsung

Phong Đỗ
Phong Đỗ
05/09/2025 16:50 GMT+7

Câu hỏi "Có nên cắm sạc điện thoại qua đêm không?" là một trong những nỗi băn khoăn lớn nhất của người dùng smartphone trong suốt những năm qua.

Nhiều người lo sợ thói quen này sẽ làm chai pin, hỏng máy, thậm chí gây cháy nổ. Tuy nhiên, sự thật về công nghệ sạc hiện đại có thể sẽ khiến bạn phải suy nghĩ lại.

Tại sao sạc điện thoại qua đêm không còn là vấn đề?

Nếu bạn đang sử dụng bộ sạc chính hãng đi kèm theo máy hoặc từ một thương hiệu uy tín, câu trả lời ngắn gọn từ các chuyên gia và chính các nhà sản xuất lớn như Apple, Samsung là: Việc cắm sạc điện thoại qua đêm hoàn toàn an toàn. Mối nguy hiểm thực sự không nằm ở thời gian sạc, mà đến từ một thứ khác mà nhiều người thường bỏ qua.

Sạc điện thoại qua đêm? Câu trả lời bất ngờ từ Apple và Samsung - Ảnh 1.

Sạc điện thoại qua đêm không còn là vấn đề của smartphone

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Smartphone ngày nay đã đủ thông minh để tự bảo vệ mình. Chúng được trang bị các chip quản lý năng lượng tiên tiến có chức năng tự động ngắt sạc khi pin đạt 100%. Bên cạnh đó, các hãng sản xuất điện thoại cũng tự tin cho biết:

  • Apple khẳng định: iPhone sẽ tự ngừng nhận thêm năng lượng khi đầy và chỉ sạc lại khi pin tụt xuống dưới 95% để duy trì mức đầy.
  • Samsung giải thích: Điện thoại sẽ thực hiện các chu kỳ "sạc duy trì" ngắt quãng để đảm bảo pin luôn đầy vào buổi sáng mà không gây hại.

Thậm chí, các dòng điện thoại chuyên game như Red Magic còn có tính năng "tách sạc", cho phép dùng nguồn điện trực tiếp mà không sạc vào pin, giúp giảm nhiệt độ và bảo vệ pin tối đa.

Kẻ thù thực sự của pin nằm ở nhiệt độ và thói quen sạc

Mặc dù sạc qua đêm là an toàn, có hai yếu tố bạn thực sự cần quan tâm là nhiệt độ và thói quen sạc pin.

Theo đó, nhiệt độ được xem là kẻ thù số một của pin lithium-ion. Apple cảnh báo việc sạc điện thoại trong môi trường có nhiệt độ trên 35 độ C có thể làm hỏng dung lượng pin vĩnh viễn. Vì vậy, hãy tránh sạc máy dưới gối, chăn hoặc ở những nơi môi trường quá nóng.

Sạc điện thoại qua đêm? Câu trả lời bất ngờ từ Apple và Samsung - Ảnh 2.

Nhiệt độ cao là kẻ thù của smartphone

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Ngoài ra, các chuyên gia cho biết, việc lúc nào cũng sử dụng sạc siêu nhanh có thể làm giảm tuổi thọ pin nhanh hơn một chút so với sạc tiêu chuẩn.

Mối nguy hiểm từ sạc 'dỏm'

Vậy mối nguy hiểm cháy nổ mà chúng ta thường nghe đến từ đâu? Câu trả lời nằm ở các bộ sạc giả, sạc nhái, không rõ nguồn gốc. Một báo cáo từ tổ chức Electrical Safety First (Anh) đã chỉ ra những sự thật đáng sợ như củ sạc giả có thể gây ra hỏa hoạn, điện giật nghiêm trọng, thậm chí tử vong.

Một củ sạc chính hãng có thể được cấu thành từ gần 60 linh kiện, trong khi hàng nhái thường chỉ có khoảng 25. Chúng thiếu các bộ phận an toàn quan trọng như lớp cách điện, tụ điện chất lượng cao. Bên cạnh đó, có tới 98% sạc giả thất bại trong các bài kiểm tra an toàn, có thể khiến điện áp tăng đột ngột từ 5V lên 240V, đủ sức phá hủy hoàn toàn điện thoại của bạn và gây nguy hiểm chết người.

Sạc điện thoại qua đêm? Câu trả lời bất ngờ từ Apple và Samsung - Ảnh 3.

Hãy nói không với củ sạc điện thoại giá rẻ, nhái và kém chất lượng

ẢNH: PHONG ĐỖ

Tóm lại, bạn hoàn toàn có thể yên tâm cắm sạc điện thoại chính hãng qua đêm. Thay vì lo lắng về thời gian sạc, hãy đầu tư vào các phụ kiện chất lượng. Sự an toàn và thiết bị đắt tiền của bạn đáng giá hơn nhiều so với số tiền tiết kiệm được từ một củ sạc rẻ tiền.

Khám phá thêm chủ đề

