Công nghệ Tin tức công nghệ

Samsung hỗ trợ Qualcomm, tạo chip vượt mặt iPhone 17 Pro

Kiến Văn
Kiến Văn
12/10/2025 08:17 GMT+7

Chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 "For Galaxy" do Samsung sản xuất có thể sớm đối đầu trực tiếp với A19 Pro trên iPhone 17 Pro.

Kể từ khi Samsung Foundry gặp khó khăn với năng suất chỉ đạt khoảng 35% trong quá trình sản xuất Snapdragon 8 Gen 1 vào năm 2022, Qualcomm đã quyết định chuyển toàn bộ dây chuyền chế tạo chip cao cấp sang TSMC.

Samsung hỗ trợ Qualcomm, tạo chip vượt mặt iPhone 17 Pro - Ảnh 1.

Phiên bản kế nhiệm của Galaxy Z7 series sẽ sở hữu chip mạnh hơn iPhone 17 Pro

ẢNH: DIGITALTRENDS

Tỷ lệ năng suất (số chip đạt chuẩn sau khi cắt từ wafer) là yếu tố then chốt quyết định chi phí và độ tin cậy của sản phẩm. Nói đơn giản, nếu bạn mua chiếc pizza 10 miếng giá 12 USD nhưng 4 miếng bị cháy, bạn vẫn phải trả đủ tiền, nhưng chi phí cho mỗi miếng ăn được tăng gần gấp đôi. Trong sản xuất chip, năng suất thấp cũng khiến giá thành mỗi con chip đội lên tương tự.

Sau khi cải tiến quy trình, TSMC đạt mức năng suất tới 70% khi sản xuất Snapdragon 8+ Gen 1 và nhanh chóng trở thành đối tác chủ lực của Qualcomm. Từ đó, mọi dòng chip cao cấp của hãng đều do TSMC đảm nhận.

Samsung khiến cuộc đua chip di động ngày càng gay cấn

Hiện tại, TSMC vẫn là nhà sản xuất chính của Snapdragon 8 Elite Gen 5 đối với quy trình 3nm. Tuy nhiên, theo một số nguồn tin, Samsung đã phát triển biến thể đặc biệt "For Galaxy" của dòng chip này bằng quy trình 2nm Gate-All-Around (GAA), quy trình công nghệ giúp giảm rò rỉ dòng điện và tăng hiệu suất.

Samsung hỗ trợ Qualcomm, tạo chip vượt mặt iPhone 17 Pro - Ảnh 2.

Phiên bản Snapdragon 8 Elite Gen 5 có thể được sản xuất bằng quy trình 2nm của Samsung

ẢNH: QUALCOMM

Nếu được Qualcomm phê duyệt, chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 do Samsung sản xuất có thể được trang bị cho Galaxy Z Flip 8, thay vì dòng Galaxy S26 như kế hoạch ban đầu. Điều này đồng nghĩa smartphone gập thế hệ tiếp theo của Samsung có thể sở hữu chip mạnh hơn, tiết kiệm năng lượng hơn và là đối thủ trực tiếp với iPhone 17 Pro dùng chip A19 Pro.

Bên cạnh đó, Samsung Foundry cũng đang chuẩn bị cho việc sản xuất Exynos 2600, chip 2nm đầu tiên do hãng tự phát triển, nhằm trang bị cho Galaxy S26 vào năm sau. Nếu đúng kế hoạch, Samsung có thể vượt Apple trong cuộc đua ra mắt thiết bị dùng chip 2nm đầu tiên trên thị trường.

Dù TSMC vẫn giữ vai trò sản xuất chip cho Galaxy S26 Ultra, nhưng với các cải tiến về năng suất, hiệu suất và độ ổn định, Samsung đang cho thấy họ đã sẵn sàng trở lại cuộc chơi. Điều này khiến cuộc đua giữa Samsung và Apple trong lĩnh vực chip di động một lần nữa trở nên gay cấn hơn bao giờ hết.

