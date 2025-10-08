Qualcomm bị kiện vì bán giá cao, người dùng Galaxy sắp nhận 'tiền đền bù'

Nguyên nhân là do tổ chức Which? đang kiện Qualcomm vì cáo buộc công ty công nghệ này đã tính phí quá cao cho Samsung và Apple khi sử dụng công nghệ của họ, dẫn đến việc giá điện thoại Galaxy và iPhone tăng cao hơn cho người tiêu dùng. Which? cho rằng hành vi này vi phạm luật cạnh tranh của Anh.

Điện thoại Galaxy S20 Ultra nằm trong danh sách được bồi thường tiền tại Anh ẢNH: REUTERS

Vụ kiện bắt đầu từ năm 2021 và đã được phép tiếp tục vào năm 2022. Phiên tòa xét xử diễn ra từ ngày 6.10 và kéo dài trong 5 tuần. Nếu Which? thắng kiện, Qualcomm có thể phải bồi thường lên tới 480 triệu bảng Anh cho những người đã mua điện thoại Galaxy và iPhone tại Anh.

Người dùng Galaxy chỉ việc 'chờ tiền về'

Người tiêu dùng không cần phải thực hiện bất kỳ hành động nào để tham gia vào vụ kiện này. Theo quy định của pháp luật Anh, nếu đã mua điện thoại đủ điều kiện, người dùng tự động trở thành một phần của vụ kiện. Các dòng điện thoại Galaxy được áp dụng bao gồm từ Galaxy A5 đến Galaxy S20 Ultra, trong khi các dòng iPhone bao gồm từ iPhone 5S đến iPhone 11 Pro Max.

Qualcomm từng đối mặt với các vụ kiện tương tự trước đây. Công ty này đã thắng một vụ kiện tại Mỹ nhưng thua một vụ kiện ở Liên minh châu Âu vào năm 2024 vì lý do định giá không công bằng. Nếu muốn kiểm tra xem điện thoại của mình có nằm trong danh sách đủ điều kiện hay không, người dùng có thể truy cập trang web của Which?.

Mặc dù 17 bảng Anh không phải là một số tiền lớn, nhưng đây vẫn là một khoản hoàn lại đáng giá cho những ai đã sở hữu điện thoại Galaxy và iPhone trong giai đoạn này.