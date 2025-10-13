Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Gần 1 tỉ người dùng Galaxy 'đắn đo' vì tùy chọn bảo mật mới

Kiến Văn
Kiến Văn
13/10/2025 07:16 GMT+7

Cơ chế bảo mật mới trên các dòng Galaxy buộc gần 1 tỉ người dùng Samsung phải lựa chọn giữa bảo vệ tối đa thiết bị hay mở quyền cài đặt ứng dụng bên ngoài.

Theo SlashGear, các thiết bị mới nhất của Samsung, như Galaxy S25, được thiết lập mặc định để ngăn chặn việc cài đặt ứng dụng từ các nguồn không xác định, tức là các nguồn bên ngoài kênh chính thức. Để cho phép cài đặt từ nguồn không xác định, người dùng cần tắt tính năng bảo mật này trong phần Settings.

Người dùng Samsung Galaxy đứng trước lựa chọn khó khăn nhất từ trước đến nay

Mặc dù vậy, các chuyên gia cảnh báo việc này có thể khiến thiết bị và dữ liệu của người dùng gặp nguy cơ bị xâm phạm. Theo báo cáo của Zimperium, có tới 107.000 ứng dụng chứa phần mềm độc hại đã nhắm đến người dùng ở 113 quốc gia bằng cách lợi dụng lỗ hổng trong hệ điều hành Android. Điều này lý giải tại sao Google đã quyết định thắt chặt chính sách và sẽ khóa cài đặt ứng dụng của bên thứ ba - một trong những tính năng bảo mật mới của Android 16 nhằm bảo vệ người dùng.

Google siết, Samsung nới

Trong khi Google áp dụng chính sách bảo mật nghiêm ngặt, Samsung lại chọn cách bảo vệ quyền tự do lựa chọn cho người dùng trên các thiết bị Galaxy. Hãng đã áp dụng một "phương pháp kết hợp" giữa bảo mật chặt chẽ và sự linh hoạt trong việc cài đặt ứng dụng.

Knox security là tính năng bảo mật có trên các thiết bị Galaxy

Điều này có nghĩa là gần 1 tỉ người dùng Samsung Galaxy cần phải đưa ra quyết định quan trọng về việc bảo vệ quyền riêng tư và bảo mật của họ, hay chấp nhận rủi ro từ các cuộc tấn công tiềm ẩn. Hơn 95% mẫu phần mềm độc hại không được biết đến trước khi bị phát hiện, đó là lý do Google tăng cường bảo mật cho việc cài đặt ứng dụng Android từ bên thứ ba trên toàn bộ hệ sinh thái Android.

Để điều chỉnh các tính năng bảo mật Knox trên thiết bị Galaxy, người dùng có thể vào Settings > Security and privacy. Tại đây, họ có thể bật hoặc tắt các tùy chọn bảo mật, bao gồm tính năng Auto Blocker giúp bảo vệ điện thoại khỏi các mối đe dọa.

Trình Auto Blocker cung cấp khả năng bảo vệ tối đa cho thiết bị bằng cách ngăn chặn việc tải xuống từ bên ngoài và giám sát các ứng dụng đáng ngờ. Nó cũng giúp duyệt web an toàn hơn bằng cách chặn tự động tải xuống các tệp đính kèm và ngăn chặn các siêu liên kết bất hợp pháp. Người dùng nên giữ các tính năng bảo mật này được bật để bảo vệ tốt nhất cho thiết bị của mình.

