Công nghệ Tin tức công nghệ

Không chỉ Z Fold4 và Z Flip4, Galaxy giá rẻ cũng lên đời One UI 8

Kiến Văn
Kiến Văn
08/10/2025 20:33 GMT+7

Samsung đang đẩy nhanh tốc độ cập nhật phần mềm khi mở rộng One UI 8 đến hàng loạt thiết bị Galaxy, từ dòng cao cấp đến tầm trung và giá rẻ.

Cùng với Galaxy Z Flip4 và Z Fold4 được nâng cấp One UI 8, người dùng Galaxy A15 cũng bắt đầu nhận được bản cập nhật này tại nhiều thị trường. Theo SamMobile, One UI 8 hiện đã triển khai cho Galaxy Z Flip4 và Z Fold4 tại một số quốc gia châu Á, châu Âu và châu Phi, với phiên bản phần mềm lần lượt là F721BXXUAIYIF và F936BXXUAIYIF, đi kèm bản vá bảo mật tháng 10.2025. Do bản cập nhật có dung lượng hơn 3 GB, người dùng được khuyến nghị tải qua Wi-Fi để đảm bảo ổn định.

Không chỉ Z Fold4 và Z Flip4, Galaxy giá rẻ cũng lên đời One UI 8 - Ảnh 1.

Ngày càng nhiều thiết bị Galaxy được cập nhật lên One UI 8 mới nhất

ẢNH: SAMMOBILE

Đối với Galaxy A15, bản cập nhật có dung lượng 2,2 GB này đã được phát hành tại Hàn Quốc và hiện mở rộng sang Ấn Độ cùng nhiều khu vực khác.

Người dùng các thiết bị nói trên có thể kiểm tra bản cập nhật bằng cách truy cập Cài đặt > Cập nhật phần mềm > Tải xuống và Cài đặt.

One UI 8 đưa nhiều tính năng mới đến smartphone bình dân

Dựa trên nền tảng Android 16, One UI 8 mang đến hàng loạt cải tiến đáng chú ý. Các ứng dụng như Samsung Internet, Quick Share và Weather được thiết kế lại với giao diện trực quan và hiện đại hơn. Tính năng Samsung DeX cũng được cải thiện giúp nâng cao trải nghiệm đa nhiệm và tính ổn định khi kết nối với màn hình ngoài.

Ngoài ra, bản cập nhật này còn cải thiện thư mục Bảo mật, bổ sung các tính năng quản lý thông minh cho báo thức, lịch và lời nhắc, cùng khả năng hỗ trợ Bluetooth Auracast và máy trợ thính Bluetooth. Ứng dụng Camera cũng được tinh chỉnh với cử chỉ vuốt mới giúp thao tác chụp nhanh và tiện lợi hơn.

Với việc mở rộng One UI 8 cho cả thiết bị giá rẻ, Samsung cho thấy chiến lược phần mềm ngày càng toàn diện. Công ty không chỉ chú trọng trải nghiệm người dùng ở phân khúc cao cấp mà còn đảm bảo những mẫu máy phổ thông như Galaxy A15 cũng được tiếp cận những tính năng mới của Android 16.

