Công nghệ Tin tức công nghệ

Galaxy A35 5G bắt đầu nhận One UI 8

Kiến Văn
Kiến Văn
04/10/2025 08:51 GMT+7

Một trong những smartphone Android giá rẻ tốt nhất của năm 2024, Galaxy A35 5G, đã chính thức nhận bản cập nhật One UI 8 ổn định.

Đây được xem là tin vui cho người dùng Galaxy A35 5G trên toàn cầu, với nhiều người báo cáo rằng họ đã nhận được One UI 8. Đáng chú ý, điều này diễn ra chỉ vài ngày sau khi Samsung phát hành One UI 8 ổn định đầu tiên cho người dùng Hàn Quốc.

Điện thoại Galaxy giá rẻ tốt nhất bắt đầu nhận One UI 8 - Ảnh 1.

Galaxy A35 5G được ra mắt tại Việt Nam vào tháng 3.2024 với giá khởi điểm 8,29 triệu đồng

ẢNH: T.L

Theo các báo cáo, người dùng Galaxy A35 5G ở nhiều quốc gia như Pháp, Iran, Kenya, Nga, Nam Phi và Syria đã nhận được bản cập nhật, cho thấy One UI 8 đang được triển khai rộng rãi đến Galaxy A35 5G tại các khu vực EMEA và một số thị trường khác.

One UI 8 giúp nâng tầm trải nghiệm Galaxy A35 5G

Báo cáo cho biết, bản cập nhật One UI 8 dành cho Galaxy A35 5G có dung lượng khoảng 2,3 GB, mang đến nhiều tinh chỉnh độc quyền cho Samsung, bên cạnh các tính năng của phiên bản Android 16. Ngoài ra, bản cập nhật này cũng bao gồm bản vá bảo mật tháng 9.2025 nhằm bảo vệ người dùng khỏi các lỗ hổng nguy hiểm.

Không chỉ Galaxy A35 5G, Samsung còn phát hành bản cập nhật One UI 8 ổn định cho các dòng điện thoại khác như Galaxy S23, Galaxy Z5 và các thiết bị Galaxy Z6 trong thời gian gần đây.

Điện thoại Galaxy giá rẻ tốt nhất bắt đầu nhận One UI 8 - Ảnh 2.

Người dùng Galaxy A35 5G tại nhiều quốc gia đã nhận được bản cập nhật One UI 8

ẢNH: ANDROID AUTHORITY

Galaxy A35 5G là mẫu smartphone được mở bán tại Việt Nam lần đầu tiên vào ngày 22.3.2024 với mức giá khởi điểm 8,29 triệu đồng. Sản phẩm nhận được nhiều sự chú ý nhờ hiệu năng mạnh mẽ từ chip Exynos 1380, màn hình Super AMOLED 120 Hz, hệ thống camera 50 MP với tính năng chống rung quang học (OIS) và pin dung lượng 5.000 mAh hỗ trợ sạc nhanh 25W. Nhiều tính năng đáng chú ý khác có trên thiết bị bao gồm thiết kế hiện đại, kháng nước bụi IP67 và các tính năng bảo mật như Knox Vault.

Xem thêm bình luận