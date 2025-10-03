Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Tin tức công nghệ

TouchWiz trở lại với phong cách hiện đại trong One UI 8.5

Kiến Văn
Kiến Văn
03/10/2025 09:59 GMT+7

Trong khi One UI 8 vẫn đang dần được Samsung triển khai, những tin tức liên quan đến One UI 8.5 bắt đầu xuất hiện nhiều hơn.

Mới đây, một trong những nguồn rò rỉ nổi tiếng Ice Universe đã chia sẻ hình ảnh cập nhật đầy thú vị về các biểu tượng ứng dụng của One UI 8.5 trên Weibo. Theo đó, Samsung đã từ bỏ thiết kế phẳng (2D) đã áp dụng trong nhiều năm qua để chuyển sang giao diện 3D cho các biểu tượng.

Hơi thở TouchWiz trở lại với phong cách hiện đại trong One UI 8.5 - Ảnh 1.

Samsung có thể hồi sinh một số nét thiết kế TouchWiz vào One UI sắp tới?

ẢNH: ANDROID AUTHORITY

Sự thay đổi này phù hợp với các bản cập nhật gần đây cho ứng dụng Settings, trong đó các bong bóng chứa tùy chọn menu xuất hiện hơi nhô lên, kèm theo bóng đổ phía sau các thành phần, bao gồm cả bộ biểu tượng mới.

Giao diện mới của One UI 8.5 là câu trả lời cho Liquid Glass trên iOS 26?

Không chỉ các ứng dụng hệ thống, Samsung còn áp dụng hiệu ứng 3D cho các biểu tượng của nhiều ứng dụng phổ biến khác như YouTube và Google Play Store, cũng như nhiều ứng dụng của bên thứ ba. Hình ảnh mà Ice Universe chia sẻ cho thấy sự nhất quán trong thiết kế biểu tượng, tạo ấn tượng mạnh mẽ so với sự hỗ trợ hạn chế của Google đối với các biểu tượng theo chủ đề trên Android.

Hơi thở TouchWiz trở lại với phong cách hiện đại trong One UI 8.5 - Ảnh 2.

Giao diện 3D được cho là đến với One UI 8.5

ẢNH: ANDROID AUTHORITY

Đáng chú ý, đây không phải là lần đầu tiên Samsung thử nghiệm biểu tượng 3D khi mà trước đó công ty đã mang trải nghiệm này đến với giao diện TouchWiz trong quá khứ. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa Samsung sẽ quay trở lại thiết kế biểu tượng cũ, thay vào đó các biểu tượng mới sẽ được tinh chỉnh hơn và phù hợp với giao diện người dùng hiện đại.

Cần lưu ý rằng Apple đã chọn giao diện 3D cho các biểu tượng trên iOS 26 với triết lý thiết kế Liquid Glass. Việc hiển thị nội dung 3D có thể gây áp lực lên phần cứng của điện thoại làm ảnh hưởng đến thời lượng pin trên các mẫu iPhone, vì vậy sẽ rất thú vị để xem liệu Samsung sẽ xử lý vấn đề này ra sao đối với giao diện sắp tới của mình.

Khám phá thêm chủ đề

One UI 8.5 giao diện người dùng Android hệ điều hành Samsung TouchWiz
