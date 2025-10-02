Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Tin tức công nghệ

Người dùng chia rẽ 'yêu - ghét' giao diện mới của YouTube

Kiến Văn
Kiến Văn
02/10/2025 16:41 GMT+7

YouTube vừa công bố một loạt tính năng mới dành cho người dùng Premium, nhưng dường như đó không phải là tất cả những thay đổi dành cho người dùng di động.

Theo thông tin từ Reddit, nhiều người đã phát hiện ra giao diện được thiết kế lại khi phát video trên ứng dụng YouTube. Một số người cho biết họ không thích giao diện mới, trong khi một người khác thậm chí bày tỏ sự ngạc nhiên và không hài lòng với sự thay đổi này.

Người dùng chia rẽ 'yêu - ghét' giao diện mới của YouTube - Ảnh 1.
Người dùng chia rẽ 'yêu - ghét' giao diện mới của YouTube - Ảnh 2.

Giao diện cũ (trái) và mới sắp được YouTube áp dụng

ẢNH: PHONEARENA

Thay đổi đáng chú ý nhất là tiêu đề video đã được chuyển sang bên cạnh ảnh đại diện của kênh, khiến cho ảnh đại diện lớn hơn và làm giảm không gian cho tiêu đề, khiến tiêu đề bị cắt ngắn. Ngoài ra, người dùng giờ đây sẽ thấy tên người dùng thay vì tên kênh đã tải video lên.

Bên cạnh đó, vòng xoay các nút bên dưới trình phát cũng đã được thay đổi. Google đã loại bỏ chữ khỏi các nút, chỉ để lại biểu tượng, trong khi chuông thông báo giờ đã được di chuyển xuống phía dưới vòng xoay.

Người dùng bối rối với giao diện YouTube mới

Giao diện của tính năng Shorts cũng không nằm ngoài cuộc cải cách. Người dùng cho biết các nút bấm giờ đây nhỏ hơn và mượt mà hơn. Tuy nhiên, thao tác chạm hai lần vẫn hiển thị biểu tượng thích cũ cùng với hiệu ứng hình ảnh confetti (hoa giấy). Một số người dùng đã bày tỏ sự không hài lòng, cho rằng các biểu tượng mới "xấu kinh khủng". Mặc dù kích thước biểu tượng nhỏ hơn giúp tạo thêm không gian cho video, nhưng điều này dường như không làm hài lòng tất cả người dùng.

Như thường lệ, bất kỳ thay đổi nào đối với một dịch vụ kỹ thuật số được hàng tỉ người sử dụng mỗi tháng đều sẽ nhận được nhiều ý kiến trái chiều. Mặc dù những thay đổi này không phải là tốt nhất nhưng cũng không quá đột phá. Thời gian sẽ cho thấy người dùng có thể quen dần với thiết kế mới và quên đi giao diện cũ trong thời gian ngắn.

Tin liên quan

YouTube 'giải thoát' người xem khỏi màn hình kết thúc phiền toái

YouTube 'giải thoát' người xem khỏi màn hình kết thúc phiền toái

Một số nhà sáng tạo nội dung trên YouTube đang tận dụng màn hình kết thúc để quảng bá các video bổ sung từ kênh của họ.

Khám phá thêm chủ đề

Youtube mạng xã hội Google ứng dụng di động YouTube Shorts
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận