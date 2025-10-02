Người dùng chia rẽ 'yêu - ghét' giao diện mới của YouTube

Theo thông tin từ Reddit, nhiều người đã phát hiện ra giao diện được thiết kế lại khi phát video trên ứng dụng YouTube. Một số người cho biết họ không thích giao diện mới, trong khi một người khác thậm chí bày tỏ sự ngạc nhiên và không hài lòng với sự thay đổi này.

Giao diện cũ (trái) và mới sắp được YouTube áp dụng ẢNH: PHONEARENA

Thay đổi đáng chú ý nhất là tiêu đề video đã được chuyển sang bên cạnh ảnh đại diện của kênh, khiến cho ảnh đại diện lớn hơn và làm giảm không gian cho tiêu đề, khiến tiêu đề bị cắt ngắn. Ngoài ra, người dùng giờ đây sẽ thấy tên người dùng thay vì tên kênh đã tải video lên.

Bên cạnh đó, vòng xoay các nút bên dưới trình phát cũng đã được thay đổi. Google đã loại bỏ chữ khỏi các nút, chỉ để lại biểu tượng, trong khi chuông thông báo giờ đã được di chuyển xuống phía dưới vòng xoay.

Người dùng bối rối với giao diện YouTube mới

Giao diện của tính năng Shorts cũng không nằm ngoài cuộc cải cách. Người dùng cho biết các nút bấm giờ đây nhỏ hơn và mượt mà hơn. Tuy nhiên, thao tác chạm hai lần vẫn hiển thị biểu tượng thích cũ cùng với hiệu ứng hình ảnh confetti (hoa giấy). Một số người dùng đã bày tỏ sự không hài lòng, cho rằng các biểu tượng mới "xấu kinh khủng". Mặc dù kích thước biểu tượng nhỏ hơn giúp tạo thêm không gian cho video, nhưng điều này dường như không làm hài lòng tất cả người dùng.

Như thường lệ, bất kỳ thay đổi nào đối với một dịch vụ kỹ thuật số được hàng tỉ người sử dụng mỗi tháng đều sẽ nhận được nhiều ý kiến trái chiều. Mặc dù những thay đổi này không phải là tốt nhất nhưng cũng không quá đột phá. Thời gian sẽ cho thấy người dùng có thể quen dần với thiết kế mới và quên đi giao diện cũ trong thời gian ngắn.