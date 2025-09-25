Google tung gói AI Plus 'giá mềm' cho người Việt

Google AI Plus được thiết kế nhằm giúp người dùng tận dụng tối đa khả năng của Google AI với mức giá phải chăng hơn so với các gói Pro và Ultra. Người dùng sẽ nhận được 200 GB dung lượng lưu trữ cho Gmail, Google Drive và Google Photos, đồng thời có thể chia sẻ với tối đa 5 thành viên trong gia đình.

Giá cho gói đăng ký Google AI Plus tại Việt Nam là 122.000 đồng/tháng ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Ứng dụng Gemini trong gói này cung cấp quyền truy cập cao hơn vào các tính năng của Gemini 2.5 Pro, cũng như Deep Research và Nano Banana. Bên cạnh đó, người dùng còn có quyền truy cập hạn chế vào Veo 3 Fast.

Giá rẻ nhưng nhiều tính năng xịn với Google AI Plus

Mỗi tháng, người dùng sẽ nhận được 200 điểm tín dụng AI trong Google Flow (Veo 3 Fast) và Whisk (chuyển đổi hình ảnh thành video bằng Veo 2). Gói dịch vụ này cũng bao gồm bảng điều khiển bên Gemini trong Gmail, Docs, Vids và các ứng dụng Workspace khác, cùng với giới hạn cao hơn trong NotebookLM.

Mức giá của gói Google AI Plus được đánh giá là "có thể chấp nhận được" và sẽ thay đổi tùy theo từng quốc gia. Người dùng có thể kiểm tra thông tin chi tiết tại trang web của Google.