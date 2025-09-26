Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
YouTube 'giải thoát' người xem khỏi màn hình kết thúc phiền toái

Kiến Văn
Kiến Văn
26/09/2025 15:34 GMT+7

Một số nhà sáng tạo nội dung trên YouTube đang tận dụng màn hình kết thúc để quảng bá các video bổ sung từ kênh của họ.

Đây là một tính năng quen thuộc với nhiều người khi các đề xuất YouTube thường xuất hiện ở cuối nhiều video. Tuy nhiên, đôi khi các màn hình này chiếm gần hết không gian và che khuất những chi tiết quan trọng mà người xem muốn theo dõi.

YouTube 'giải thoát' người xem khỏi màn hình kết thúc phiền toái - Ảnh 1.

Người dùng sẽ không còn bị làm phiền bởi các YouTube đề xuất sau mỗi khi xem hết video

ẢNH: REUTERS

Trước đây, người dùng không có cách nào để xóa màn hình đề xuất, tuy nhiên YouTube đã cho phép người dùng ẩn chúng. Mặc dù các đề xuất vẫn tồn tại, người sáng tạo nội dung vẫn có thể quảng bá video của mình, nhưng người xem giờ đây có thể ẩn chúng khi cần thiết.

Để thực hiện điều này, người dùng chỉ cần nhấp vào nút "Ẩn" ở góc trên bên phải của trình phát video. Nếu muốn xem lại các đề xuất, họ chỉ cần nhấn vào nút "Hiển thị" xuất hiện sau khi màn hình kết thúc bị ẩn.

Nỗ lực chiều lòng người dùng của YouTube

YouTube cho biết, thay đổi này được thực hiện sau khi nhận được phản hồi từ người dùng. Họ cũng sẽ loại bỏ nút "Đăng ký" xuất hiện khi người dùng di chuột lên hình mờ của video. Theo YouTube, việc cho phép người dùng ẩn màn hình kết thúc chỉ làm giảm lượt xem chưa đến 1,5% và chưa đến 0,05% lượt đăng ký kênh đến từ chức năng di chuột để đăng ký.

Mặc dù tài liệu hỗ trợ không nêu rõ thời gian cụ thể khi nào tính năng này sẽ có sẵn cho tất cả người dùng, nhưng việc triển khai này dường như chỉ còn là vấn đề thời gian. Điều này không quá bất ngờ khi YouTube đã thử nghiệm tính năng này trên toàn cầu từ tháng 3 đến tháng 7, cho thấy những thay đổi đã sẵn sàng để triển khai rộng rãi hơn.

