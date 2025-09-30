Những tính năng One UI 8.5 giúp 'lột xác' điện thoại Galaxy

Không chỉ đơn thuần là các tinh chỉnh nhỏ, One UI 8.5 dường như sẽ mang đến nhiều thay đổi mang tính đột phá, từ bảo mật, giao diện, cho đến khả năng tùy biến cá nhân hóa. Nếu những rò rỉ này chính xác, người dùng Galaxy sắp được trải nghiệm một hệ điều hành hoàn toàn mới.

One UI 8.5 mang đến nhiều cải tiến thú vị ẢNH: ANDROID AUTHORITY

Màn hình riêng tư

Một trong những điểm nhấn thú vị nhất là tính năng Privacy Display khi Samsung dự kiến giới thiệu công nghệ Flex Magic Pixel để hạn chế góc nhìn màn hình, ngăn những ánh mắt tò mò từ xung quanh. Công nghệ này ứng dụng AI để kiểm soát từng điểm ảnh khiến chỉ người trực diện mới có thể đọc rõ nội dung. Người dùng còn có thể tùy chỉnh nhiều mức độ riêng tư khác nhau.

Sàng lọc cuộc gọi tự động

Bixby Text Call vốn quen thuộc với người dùng Galaxy, nhưng vẫn cần thao tác thủ công. Với One UI 8.5, Samsung được cho là sẽ bổ sung khả năng sàng lọc tự động các cuộc gọi lạ hoặc nghi ngờ spam. Máy sẽ thay người dùng đối thoại ban đầu, hiển thị bản ghi trực tiếp để người dùng quyết định có nên bắt máy hay không. Nhờ đó, người dùng vừa tiết kiệm thời gian vừa hạn chế bị làm phiền, trong khi tùy chọn thủ công vẫn được giữ lại cho ai muốn kiểm soát trực tiếp.

Chuyển dữ liệu nhanh qua NFC

Quick Share sẽ có bản nâng cấp quan trọng. Thay vì chọn thủ công, giờ đây người dùng chỉ cần đưa hai thiết bị Galaxy lại gần nhau, quá trình truyền sẽ khởi động nhờ NFC. Sau đó, dữ liệu sẽ được truyền tốc độ cao bằng Wi-Fi Direct, nhanh hơn nhiều so với Bluetooth. Samsung thậm chí còn thử nghiệm hiệu ứng động thú vị khi tính năng được kích hoạt, gợi nhớ phần nào đến Android Beam trước đây nhưng hiện đại và mạnh mẽ hơn.

Quick Share giúp việc chia sẻ tập tin nhanh hơn ẢNH: ANDROID AUTHORITY

Theo dõi phấn hoa bằng Samsung Weather

Ứng dụng Weather trong One UI 8.5 có thể hiển thị mức độ phấn hoa từ cây cối, cỏ... Dữ liệu được phân loại bằng biểu tượng mã màu và các mức từ "0" đến "Trung bình". Điều này đặc biệt hữu ích cho những người dễ bị dị ứng để chuẩn bị trước khi ra ngoài.

Phím tắt AI ngay trên màn hình chính

Samsung dường như đang chuẩn bị một phím tắt khởi chạy nhanh cho Tác nhân AI (trí tuệ nhân tạo). Người dùng có thể đặt câu hỏi và nhận phản hồi gọn gàng và súc tích chỉ trong vài câu. Đáng chú ý, mã nguồn cho thấy người dùng có thể chọn nhiều nhà cung cấp AI như Gemini, Perplexity… giờ mở ra sự linh hoạt vượt trội.

One UI 8.5 sẽ 'mang hơi' iOS

Ảnh chụp rò rỉ từ One UI 8.5 hé lộ giao diện được làm mới toàn diện. Cài đặt được bố trí gọn gàng hơn, thanh tìm kiếm chuyển xuống cuối màn hình, các thẻ có thêm hiệu ứng đổ bóng và nút quay lại nổi. Ngoài ra còn có hiệu ứng chuyển màu tràn ở viền mang đến cảm giác hiện đại và thanh thoát, khá giống với cách Apple đang làm trên iOS.

Tạm thời vô hiệu hóa Auto Blocker

Auto Blocker từng gây phiền hà cho những người thích cài ứng dụng ngoài hoặc kết nối nâng cao với PC. Trong One UI 8.5, Samsung có thể cho phép tạm tắt Auto Blocker trong 30 phút, sau đó hệ thống sẽ tự bật lại. Đây là sự cân bằng hợp lý giữa bảo mật và sự linh hoạt cho người dùng cao cấp.

Auto Blocker sẽ không còn phiền hà với One UI 8.5 ẢNH: ANDROID AUTHORITY

Bảo vệ mắt khỏi đèn nhấp nháy

Hệ thống sẽ tự động phát hiện ánh sáng nhấp nháy trong video và làm mờ màn hình để giảm tác động. Điều này hỗ trợ những người mắc chứng động kinh nhạy sáng (PSE), vốn dễ bị kích ứng bởi ánh sáng nhấp nháy liên tục trong trò chơi hay hoạt hình.

Bảng điều khiển tùy chỉnh toàn diện

Cuối cùng, bảng điều khiển mô-đun hoàn toàn mới cho phép người dùng tự do sắp xếp, thêm hoặc loại bỏ bất kỳ nút nào - kể cả các phần vốn bị xem là "mặc định" trước đây. Đây được xem là thay đổi thiết kế táo bạo nhất của Samsung trong nhiều năm, mở ra trải nghiệm cá nhân hóa thực sự.