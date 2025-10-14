Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Tin tức công nghệ

Những nâng cấp đáng giá trên camera selfie iPhone 17

Kiến Văn
Kiến Văn
14/10/2025 11:04 GMT+7

Khi Apple công bố dòng iPhone 17, công ty đã thể hiện sự nghiêm túc trong việc nâng cấp các mẫu máy thường và Pro.

Phiên bản cơ bản của iPhone 17 được trang bị công nghệ Always-On Display và ProMotion, trong khi các mẫu iPhone 17 Pro được cải tiến với ống kính tele 48 MP, khả năng zoom quang và kỹ thuật số tốt hơn, cùng với buồng hơi giúp điện thoại không bị quá nhiệt và dung lượng pin lớn hơn.

Những nâng cấp đáng tiền trên camera selfie iPhone 17 - Ảnh 1.

Apple thực sự giúp nâng cấp camera selfie iPhone 17

ẢNH: BGR

Tuy nhiên, sau một thời gian sử dụng, người dùng iPhone 17 mới nhận thấy cải tiến nổi bật nhất chính là camera trước Center Stage 18 MP hoàn toàn mới. Sau nửa thập kỷ sử dụng cảm biến 12 MP, người dùng đã cảm thấy sự xuống cấp trong chất lượng ảnh selfie. Dù có công nghệ Smart HDR cải tiến, việc chụp ảnh selfie trở nên kém thú vị hơn khi nhiều người chuyển sang sử dụng ống kính siêu rộng hoặc ống kính chính.

Trải nghiệm selfie tốt hơn với iPhone 17

Camera trước 18 MP mới của iPhone 17 đã được nâng cấp đáng kể mang lại trải nghiệm thú vị hơn cho người dùng và cải thiện chất lượng ảnh selfie.

  • Độ phân giải cao: Camera selfie 18 MP giúp thu được nhiều chi tiết hơn, mang lại hình ảnh sắc nét.
  • Cảm biến hình vuông: Đây là lần đầu tiên Apple trang bị cảm biến camera trước hình vuông giúp mở rộng trường nhìn.
  • Ảnh selfie phong cảnh: Khi chụp ảnh selfie phong cảnh, hình ảnh không bị méo do người dùng cầm iPhone theo chiều dọc.
  • Tự động phát hiện nhóm: Camera Center Stage sẽ tự động chuyển sang chế độ ngang khi có nhiều người trong khung hình giúp chụp ảnh dễ dàng hơn.
  • Chất lượng ảnh tốt hơn: Camera mới hoạt động tốt hơn trong mọi điều kiện ánh sáng, mang lại chất lượng ảnh vượt trội.
  • Trung tâm cuộc gọi: Trong các cuộc gọi FaceTime, camera sẽ tự động theo dõi người dùng trong một phạm vi nhất định, đồng thời điều chỉnh theo chế độ ngang nếu có cuộc gọi từ máy Mac hoặc iPad.
  • Chụp kép: Tính năng này cho phép người dùng quay video từ cả camera selfie và camera chính cùng lúc.
  • Video 4K HDR: Camera mới hỗ trợ quay video 4K HDR siêu ổn định, nâng cao trải nghiệm ghi hình.

Với những cải tiến này, camera trước của iPhone 17 hứa hẹn mang đến cho người dùng những trải nghiệm chụp ảnh và quay video thú vị hơn bao giờ hết.

