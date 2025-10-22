Dòng Galaxy S23 bị hoãn cập nhật One UI 8

Theo SamMobile, sau khoảng ba tuần triển khai tương đối suôn sẻ, quá trình cập nhật One UI 8 (lên Android 16) cho dòng Galaxy S23 dường như đã gặp phải một trục trặc lớn. Samsung được cho là đã bất ngờ tạm dừng việc phát hành bản cập nhật này mà không đưa ra bất kỳ lời giải thích nào.

Dòng Galaxy S23 đã trở thành thiết bị mới nhất bị ảnh hưởng bởi việc tạm dừng triển khai One UI 8, chỉ vài ngày sau khi Samsung thu hồi bản cập nhật cho một số thiết bị khác.

Samsung tạm dừng phát hành One UI 8 cho Galaxy S23 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Người dùng Galaxy S23 cần kiên nhẫn thêm

Hiện tại, vẫn chưa rõ vấn đề cụ thể nào đã gây ra sự tạm dừng này. Đáng chú ý là không có nhiều báo cáo trên diện rộng từ những người dùng đã cập nhật về bất kỳ sự cố nghiêm trọng nào trên dòng S23 sau khi lên One UI 8.0.

Lời giải thích hợp lý duy nhất vào lúc này là Samsung đã tự phát hiện ra một điều gì đó cần phải sửa chữa. Do đó, để hết sức thận trọng, công ty đã quyết định tạm dừng việc triển khai cho đến khi có thể đưa ra các bản vá cần thiết.

Tính đến thời điểm hiện tại, firmware có đuôi DYI3 được liệt kê là phiên bản mới nhất có sẵn trên máy chủ của Samsung cho dòng Galaxy S23. Đây là một bản dựng dựa trên Android 15, khác với các bản dựng EYI5 mang One UI 8.0 và Android 16 đến cho các thiết bị.

Gần đây, cộng đồng Galaxy đã thấy Samsung thu hồi bản cập nhật cho các thiết bị khác như Galaxy S24 và Galaxy M53. Một động thái tương tự cũng đã được thực hiện đối với Galaxy Fold SE và Galaxy S22, nhưng việc triển khai đã được tiếp tục ngay sau đó không lâu.

Rất có thể đây sẽ không phải là một khoảng thời gian tạm dừng quá dài. Vì vậy, những người dùng Galaxy S23 đang chờ đợi để trải nghiệm firmware mới nhất của Samsung có thể sẽ không phải thử thách sự kiên nhẫn của mình lâu hơn nữa.