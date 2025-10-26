Galaxy S26 Ultra lộ thiết kế qua ốp lưng, hé lộ hai nâng cấp đắt giá

Theo Android Authority, chỉ còn vài tháng nữa mới ra mắt, nhưng thiết kế và các nâng cấp chủ chốt của Galaxy S26 Ultra dường như đã được xác nhận. Hãng sản xuất ốp lưng Thinborne nổi tiếng vừa vô tình tiết lộ hình ảnh sản phẩm, cho thấy mẫu flagship năm 2026 của Samsung sẽ có một cụm camera lồi hơn đáng kể và đặc biệt là sự xuất hiện của sạc nam châm tương thích MagSafe.

Hai nâng cấp đắt giá của Galaxy S26 Ultra

Sammy Guru cho biết thông tin đăng tải ốp lưng của hãng Thinborne cho thấy rõ thiết kế của S26 Ultra. Thay đổi lớn nhất nằm ở cụm camera. Mặc dù vẫn giữ bố cục ba ống kính đặt dọc, Samsung dường như đã từ bỏ vẻ ngoài vuông vức quen thuộc để chuyển sang một cụm camera hình viên thuốc với các đường cong mượt mà hơn.

Đáng chú ý, cụm camera này lồi hơn đáng kể so với thế hệ tiền nhiệm. Các rò rỉ trước đó chỉ ra rằng tổng độ dày của máy (tính cả camera) có thể lên tới 12,4 mm, một con số đáng kể so với khoảng 10 mm trên S25 Ultra.

Rò rỉ hình ảnh thiết kế của Galaxy S26 Ultra bởi hãng phụ kiện Thinborne ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH ANDROID AUTHORITY

Vậy Samsung chấp nhận một cụm camera 'siêu lồi' để đổi lấy điều gì? Câu trả lời dường như cũng nằm trong rò rỉ của Thinborne, đó là hỗ trợ sạc không dây Qi2 và tương thích MagSafe.

Thông tin ốp lưng mô tả một "vòng nam châm được căn chỉnh chính xác" đáp ứng tiêu chuẩn Qi2 mới nhất. Điều này hoàn toàn trùng khớp với các hình ảnh mô hình (dummy) bị rò rỉ trước đây, vốn cho thấy một vòng tròn bí ẩn ở mặt lưng. Nếu chính xác, đây là một nâng cấp lớn, cho phép người dùng S26 Ultra cải thiện khả năng căn chỉnh khi sạc, tăng tốc độ sạc không dây và mở ra một hệ sinh thái phụ kiện nam châm khổng lồ.

Với việc tích hợp Qi2, dòng Galaxy S26 sẽ bắt kịp các đối thủ như dòng Google Pixel 10 (đã ra mắt đầu năm nay với công nghệ tương tự).

Ngoài hai thay đổi lớn về thiết kế và sạc, các thông số kỹ thuật khác của S26 Ultra cũng được củng cố, gồm:

Vi xử lý: Snapdragon 8 Elite Gen 5 hoặc Exynos 2600 (ở một số thị trường)

Màn hình: Sáng hơn và tiết kiệm pin hơn.

Pin: 5.000 mAh

Camera: Cảm biến chính 200 MP, tele 3x 12 MP, tele 5x 50 MP, và góc siêu rộng 50 MP.

Dù chúng ta luôn phải cẩn trọng với các rò rỉ từ bên thứ ba, việc thông tin ốp lưng lần này khớp hoàn toàn với các báo cáo trước đó đang vẽ nên một bức tranh rất rõ ràng về 'siêu phẩm' mà Samsung sẽ trình làng vào năm 2026.