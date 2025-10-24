Điện thoại Android đang 'trên cơ' iPhone ở các điểm nào?

Đối với những người dùng iOS lâu năm, việc rời bỏ 'khu vườn khép kín' của Apple là một quyết định khó khăn. Tuy nhiên, việc chuyển sang Android có thể hoàn toàn xứng đáng một khi bạn nhận ra những gì mình đang bỏ lỡ.

Có 5 lý do để chuyển từ iPhone sang Android ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Android hiện là hệ điều hành phổ biến nhất, chiếm hơn 75% thị phần toàn cầu, và điều đó không phải không có lý do. Bên cạnh mức giá dễ tiếp cận, điện thoại Android còn mang đến sự thú vị, sáng tạo với hàng loạt tùy chọn từ điện thoại gập, điện thoại chơi game, đến cả điện thoại e-ink, đồng thời cung cấp ít hạn chế hơn.

Nếu bạn đã mệt mỏi với iOS hoặc muốn tích hợp sâu hơn với hệ sinh thái Google, đây là 5 lý do mạnh mẽ để cân nhắc đổi sang Android trong năm 2025.

1. Điện thoại Android có giá phải chăng hơn

Với việc iPhone 17 có giá từ 799 USD và iPhone Pro Max lên tới 1.199 USD, Apple thực sự không có một lựa chọn 'ngon-bổ-rẻ' nào. Ngược lại, ở 'phe' Android, bạn hoàn toàn có thể sở hữu một chiếc điện thoại chất lượng với giá dưới 500 USD.

Lấy ví dụ, CMF Phone 2 Pro, một sản phẩm từ thương hiệu con của Nothing, chỉ có giá 279 USD. Với mức giá này, người dùng đã có điện thoại với camera chính 50 MP, màn hình AMOLED dẻo 6,77 inch và hệ điều hành Nothing OS 3.2 độc đáo. Ngoài ra, các dòng Pixel 9a của Google, hay các sản phẩm giá rẻ từ Samsung và Motorola cũng là những lựa chọn đáng tiền.

Mẫu CMF Phone 2 Pro độc đáo của Nothing ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH BGR

2. Thiết kế sáng tạo và đặc biệt

Điện thoại Android luôn mang đến sự thú vị. Nếu đã quá mệt mỏi với những tin đồn về việc Apple sắp ra mắt điện thoại gập, thì Android đã có hàng loạt sản phẩm từ Samsung, Google, Motorola và OnePlus để người dùng thỏa mãn.

Nhưng điện thoại gập không phải là sự sáng tạo duy nhất. Giới mộ điệu từng chứng kiến LG Wing với màn hình xoay hình chữ T độc đáo, hay các concept điện thoại uốn cong đeo trên cổ tay của Motorola. Thậm chí còn có cả một danh mục điện thoại e-ink như Bigme, mang lại trải nghiệm Android 14 đầy đủ trên màn hình 'giấy', giúp người dùng 'ngắt kết nối' khỏi thế giới luôn trực tuyến.

3. Hệ sinh thái Google tích hợp toàn diện

Gần như không thể tránh khỏi hệ sinh thái Google, từ Drive, Maps cho đến Gmail. Việc 'tăng cường' sử dụng Google bằng một chiếc điện thoại Android mang lại lợi thế tích hợp vượt trội. Ảnh có thể tự động sao lưu, Google Drive cho phép truy cập tệp trên đám mây ngay từ trình quản lý tệp của điện thoại, tiết kiệm thời gian đáng kể.

Một ưu điểm lớn khác là khả năng truy cập Gemini (đã thay thế trợ lý Google) chỉ bằng một nút bấm. Đây là một công cụ AI hữu ích, và theo đánh giá, nó hoạt động tốt hơn nhiều so với AI của Apple, vốn đang bị tụt lại phía sau trong cuộc đua này.

4. 'Quái vật' điện thoại chuyên chơi game

Giống như có PC gaming, chúng ta có cả điện thoại gaming. Đây là một thị trường ngách, đắt tiền và vượt mức cần thiết với đa số người dùng. Nhưng đối với game thủ, chúng lại được coi là thiết bị hấp dẫn. Những điện thoại này có linh kiện cao cấp, màn hình sắc nét và tản nhiệt tăng cường để 'chiến' các tựa game nặng như Genshin Impact hay PUBG Mobile.

Điện thoại gaming 'hầm hố' và hiệu năng cao ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH TOM'S GUIDE

Hiện tại, mẫu ROG Phone 9 Pro mới nhất của ASUS là một 'quái vật' hiệu năng với CPU Snapdragon 8 Elite, màn hình AMOLED 185 Hz và độ sáng 2.500 nit, mang lại trải nghiệm chơi game mượt mà ngay cả dưới ánh sáng ban ngày.

5. Ít hạn chế, tự do hơn

Đặc biệt, hệ sinh thái Android có ít rào cản hơn iOS. Dù iOS mới cho phép một số trình giả lập, Android đã làm điều này từ lâu và làm tốt hơn với nhiều lựa chọn hơn trên Google Play Store.

Quan trọng nhất là 'sideloading', khả năng cài đặt ứng dụng từ bên ngoài (ví dụ như trò chơi Fortnite vốn không có trên Play Store). Hơn nữa, điện thoại Android có khả năng tùy biến cao, từ việc chọn bảng màu giao diện (Material You), tạo hình nền biểu tượng cảm xúc độc đáo, đến thay đổi biểu tượng ứng dụng...