Công nghệ Sản phẩm

'Quái vật' Android Xiaomi 17 series trình làng, tuyên chiến iPhone 17

Kiến Văn
Kiến Văn
26/09/2025 13:43 GMT+7

Xiaomi vừa chính thức công bố dòng smartphone Android cao cấp Xiaomi 17, bao gồm ba phiên bản Xiaomi 17, 17 Pro và 17 Pro Max.

Tất cả đều được trang bị chip Snapdragon 8 Elite Gen 5, đạt tiêu chuẩn chống nước/bụi IP69 và chạy trên giao diện Hyper OS 3. Trong số này, Xiaomi 17 Pro và 17 Pro Max là những sản phẩm cao cấp hơn.

Sức mạnh ấn tượng trên Xiaomi 17 Pro

Một trong những điểm nhấn của dòng Xiaomi 17 Pro là màn hình phụ phía sau, đặt bên cạnh camera chính. Phiên bản Pro có màn hình 2,66 inch, trong khi Pro Max có màn hình lớn hơn, 2,86 inch. Màn hình phụ này hỗ trợ nhiều tính năng hữu ích như đồng hồ, phát nhạc, ghi chú, xem trước ảnh chụp và thông báo giao hàng. Đặc biệt, chế độ Handheld Console cho phép người dùng kết nối ốp lưng qua Bluetooth, giúp biến điện thoại thành một "máy chơi game cổ điển".

'Quái vật' Android Xiaomi 17 series trình làng, tuyên chiến iPhone 17 - Ảnh 1.

Dòng Xiaomi 17 Pro nổi bật với màn hình mặt sau

ẢNH: XIAOMI

Xiaomi 17 Pro được trang bị màn hình OLED 6,3 inch với độ phân giải 2.656 x 1.220, trong khi 17 Pro Max có màn hình OLED 6,9 inch với độ phân giải 2.608 x 1.200. Cả hai màn hình đều có tốc độ làm mới thích ứng từ 1 - 120 Hz và độ sáng tối đa lên đến 3.500 nit.

Xiaomi 17 Pro sở hữu pin silicon-carbon 6.300 mAh vượt trội hơn so với nhiều đối thủ như Galaxy S25 Ultra và Pixel 10 Pro XL. Phiên bản Pro Max thậm chí còn ấn tượng hơn với pin 7.500 mAh. Tuy nhiên, có khả năng Xiaomi sẽ phải hạ cấp dung lượng pin cho thị trường châu Âu do các quy định vận chuyển.

Cả hai phiên bản Xiaomi 17 Pro đều hỗ trợ sạc có dây 100W và sạc không dây 50W, cho phép người dùng sử dụng bộ sạc PPS 100W để đạt tốc độ tối đa mà không cần phải mua bộ sạc độc quyền.

Về camera, cả Xiaomi 17 Pro và 17 Pro Max đều trang bị camera chính 50 MP f/1.67 và camera siêu rộng 50 MP. Phiên bản Pro cũng có camera tele 50 MP với khả năng chụp macro, trong khi Pro Max sở hữu camera "kính tiềm vọng" 50 MP với khẩu độ f/2.6 hứa hẹn mang lại chất lượng ảnh tốt hơn.

Xiaomi 17 cũng không hề kém cạnh

Mặc dù phiên bản tiêu chuẩn của Xiaomi 17 không phải là tâm điểm của sự chú ý nhưng vẫn được xem là một đối thủ mạnh mẽ trước Pixel 10 và Galaxy S26 Pro. Máy được trang bị màn hình 6,3 inch với tần số quét thích ứng từ 1 - 120 Hz và độ sáng tối đa lên đến 3.500 nit.

'Quái vật' Android Xiaomi 17 series trình làng, tuyên chiến iPhone 17 - Ảnh 2.

Giá khởi điểm tại Trung Quốc của các thành viên Xiaomi 17 series

ẢNH: ANDROID AUTHORITY

Xiaomi 17 tiêu chuẩn sở hữu viên pin dung lượng lớn 7.000 mAh với công nghệ silicon cao hơn. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều băn khoăn về độ bền lâu dài của pin khi ngành công nghiệp đang dần chuyển sang sử dụng hàm lượng silicon cao hơn. Khi pin cạn, người dùng có thể sạc lại bằng sạc có dây 100W hoặc sạc không dây 50W.

Đối với camera, Xiaomi 17 được trang bị cảm biến Light Fusion 950 50 MP (1/1,31 inch, f/1.67), camera tele JN5 50MP (hỗ trợ chụp macro 10 cm) và camera siêu rộng 50 MP.

Xiaomi 17 có giá khởi điểm khoảng 631 USD cho phiên bản 12/256 GB. Trong khi đó, Xiaomi 17 Pro có giá khởi điểm khoảng 701 USD và Xiaomi 17 Pro Max có giá khởi điểm khoảng 841 USD. Xiaomi hiện chưa công bố thời điểm ra mắt toàn cầu của Xiaomi 17 series, nhưng khả năng cao dòng sản phẩm này sẽ được giới thiệu vào đầu năm sau.

