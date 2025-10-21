Tiền làm phần mềm điện thoại còn đắt hơn cả phần cứng flagship

Thương hiệu Nothing vừa hợp tác với YouTuber công nghệ nổi tiếng @MrWhoseTheBoss để 'bóc trần' một sự thật gây sốc: Chi phí để xây dựng cho phần mềm hệ điều hành smartphone tùy chỉnh từ đầu có thể lên tới hơn 40 triệu USD - một con số còn cao hơn cả chi phí sản xuất phần cứng cho một chiếc điện thoại cao cấp nhất.

Sản xuất phần mềm: Đắt hơn cả 'xác' điện thoại cộng lại

Khi nghĩ đến giá trị của một chiếc smartphone, chúng ta thường tập trung vào con chip, màn hình hay camera. Tuy nhiên, một video mới đây cho thấy phần mềm, 'linh hồn' ít được chú ý của thiết bị, mới chính là thứ tiêu tốn một khoản ngân sách khổng lồ.

Hệ điều hành Nothing OS được tùy biến dựa trên Android ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Trong dự án hợp tác, Nothing đã vạch ra toàn bộ lộ trình để tạo ra một hệ điều hành di động hoàn chỉnh, từ khâu lên ý tưởng đến khi ra mắt. Con số cuối cùng được đưa ra là 40,47 triệu USD. Con số này vượt xa mức chi phí ước tính 26 triệu USD để sản xuất toàn bộ phần cứng cho một chiếc điện thoại flagship, như đã được tiết lộ trong dự án 'Dream Phone' trước đó của cả hai.

Vậy, tại sao chi phí lại cao đến vậy? Video đã chia nhỏ quy trình phức tạp này thành nhiều giai đoạn tốn kém:

Lập kế hoạch (2 tháng): Các đội ngũ cấp cao vạch ra mọi yêu cầu, từ bố cục giao diện đến những hiệu ứng nhỏ nhất như làm nổi bật các thông báo bằng hiệu ứng phát sáng.

(2 tháng): Các đội ngũ cấp cao vạch ra mọi yêu cầu, từ bố cục giao diện đến những hiệu ứng nhỏ nhất như làm nổi bật các thông báo bằng hiệu ứng phát sáng. Phát triển nền tảng (6 tháng): Giai đoạn cốt lõi, nơi các kỹ sư 'phân nhánh' từ mã nguồn mở Android (AOSP) để xây dựng một phiên bản tùy chỉnh.

(6 tháng): Giai đoạn cốt lõi, nơi các kỹ sư 'phân nhánh' từ mã nguồn mở Android (AOSP) để xây dựng một phiên bản tùy chỉnh. Kiểm thử và đảm bảo chất lượng (6 tháng): Hàng ngàn bài kiểm tra tự động và thử nghiệm nội bộ được thực hiện để đảm bảo hệ điều hành hoạt động ổn định và an toàn.

(6 tháng): Hàng ngàn bài kiểm tra tự động và thử nghiệm nội bộ được thực hiện để đảm bảo hệ điều hành hoạt động ổn định và an toàn. Tích hợp phần cứng (3 tháng): Tinh chỉnh phần mềm để tương thích hoàn hảo với từng linh kiện cụ thể của thiết bị.

(3 tháng): Tinh chỉnh phần mềm để tương thích hoàn hảo với từng linh kiện cụ thể của thiết bị. Triển khai và ra mắt: Hoàn thiện cuối cùng, cài đặt ứng dụng sẵn và chuẩn bị cho bản cập nhật ngày đầu tiên quan trọng.

Chỉ riêng chi phí cho đội ngũ kỹ sư và thiết kế đã ngốn hơn 34 triệu USD. Phần còn lại dành cho các hạng mục đắt đỏ khác như máy chủ GPU đám mây, giấy phép bản quyền, thiết bị thử nghiệm và 15% quỹ dự phòng cho các sự cố bất ngờ.

Chi phí để tạo ra một hệ điều hành di động của Nothing ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH ANDROID AUTHORITY

Video cũng làm rõ sự khác biệt giữa một trình khởi chạy (launcher) và một hệ điều hành (OS). Launcher chỉ thay đổi 'bộ mặt' bên ngoài như icon, widget, trong khi OS là 'bộ não' và 'xương sống', quyết định cách mọi thứ từ bộ nhớ, cảm biến đến kết nối hoạt động với nhau. Đây là lý do Nothing chọn xây dựng Nothing OS dựa trên nền tảng AOSP có sẵn, thay vì tự tạo ra một hệ điều hành hoàn toàn mới như cách Huawei đã làm với HarmonyOS - một con đường có thể mất hơn 4 năm và khiến chi phí tăng gấp nhiều lần.

Nhìn chung, thông điệp cuối cùng rõ ràng, đó là phần cứng có thể chiếm trọn sự chú ý, nhưng phần mềm mới là gã khổng lồ âm thầm thống trị ngân sách. Con số 40 triệu USD là lời nhắc nhở đanh thép rằng sự đổi mới trong công nghệ không bao giờ có giá rẻ.