Xiaomi 17T lộ diện, có thể ra mắt sớm hơn nửa năm?

Theo GizmoChina, chỉ mới hơn một tuần sau khi dòng Xiaomi 15T chính thức trình làng vào cuối tháng 9, những thông tin đầu tiên về thế hệ kế nhiệm của nó đã bất ngờ xuất hiện. Theo đó, dòng Xiaomi 17T đang được phát triển và có thể sẽ ra mắt sớm hơn nhiều so với dự kiến, tạo ra một sự thay đổi lớn trong chu kỳ sản phẩm của Xiaomi.

Xiaomi 17T xuất hiện sớm, hé lộ chiến lược mới

Mới đây, trang tin công nghệ XiaomiTime đã phát hiện hai mã hiệu mới là 2602EPTC0G và 2602EPTC0R trong cơ sở dữ liệu IMEI. Nguồn tin này khẳng định đây chính là bộ đôi Xiaomi 17T và 17T Pro đang được Xiaomi âm thầm chuẩn bị. Các thiết bị này cũng được cho là có tên mã nội bộ lần lượt là 'chagall' và 'warhol'.

Điểm đáng chú ý và gây tò mò nhất chính là tiền tố '2602' trong mã hiệu sản phẩm. Theo cách giải mã thông thường của Xiaomi, '26' ám chỉ năm 2026 và '02' ám chỉ tháng 2. Nếu thông tin này chính xác, dòng Xiaomi 17T sẽ được ra mắt vào tháng 2.2026, sớm hơn đến 7 tháng so với lịch trình ra mắt vào cuối năm như truyền thống của dòng T.

Hai thông tin rò rỉ về dòng Xiaomi 17T ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH XIAOMI

Đây được xem là một động thái cho thấy Xiaomi đang muốn đẩy nhanh chu kỳ ra mắt sản phẩm hoặc tái định vị thời điểm ra mắt của dòng T để cạnh tranh tốt hơn.

Vì sao lại là 17T mà không phải 16T?

Việc bỏ qua con số 16 cũng là điều đã được dự đoán. Trước đó, Xiaomi đã 'nhảy cóc' thẳng từ dòng flagship Xiaomi 15 lên Xiaomi 17 để đồng bộ và đối đầu trực tiếp với dòng iPhone 17 của Apple. Do dòng T là phiên bản rút gọn của dòng flagship chính, việc áp dụng quy ước đặt tên tương tự là hoàn toàn hợp lý.

Theo báo cáo, Xiaomi 17T sẽ được trang bị chipset MediaTek Dimensity 8500, trong khi phiên bản Pro sẽ sử dụng con chip cao cấp hơn là Dimensity 9500. Đây là một bước nâng cấp đáng kể so với Dimensity 8400 và Dimensity 9400+ trên bộ đôi 15T và 15T Pro.

Dù các thông tin chi tiết vẫn còn hạn chế, việc lộ diện quá sớm cho thấy Xiaomi đang có những kế hoạch đầy tham vọng cho dòng sản phẩm flagship của hãng trong thời gian tới.