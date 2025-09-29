Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Doanh số Xiaomi 17 lao dốc vì sao chép iPhone 17 quá lộ liễu?

Kiến Văn
Kiến Văn
29/09/2025 16:02 GMT+7

Xiaomi đã thực hiện bước đi táo bạo trong năm nay khi đổi tên dòng smartphone cao cấp mới nhất thành Xiaomi 17, bao gồm cả mẫu Xiaomi 17 Pro Max.

Những chiếc điện thoại này không chỉ mang tên gọi mới mà còn mô phỏng thiết kế của iPhone 17 Pro, với điểm nhấn là màn hình phía sau. Tuy nhiên, bất chấp những nỗ lực này, doanh số bán hàng của Xiaomi 17 đang giảm tới 20%.

Doanh số Xiaomi 17 lao dốc vì sao chép iPhone 17 quá lộ liễu? - Ảnh 1.

Không chỉ sử dụng tên gọi, thiết kế dòng Xiaomi 17 còn sao chép iPhone 17

ẢNH: DIGITAL CHAT STATION

Theo một phân tích gần đây, nếu tình hình không được cải thiện, tổng doanh số của dòng Xiaomi 17 có thể sẽ thấp hơn so với thế hệ trước đó, dòng Xiaomi 15. Nguyên nhân chính dẫn đến sự sụt giảm này được cho là do nhu cầu đối với mẫu máy tiêu chuẩn Xiaomi 17 không đạt kỳ vọng.

Xiaomi 17 nhận trái đắng ngay tại Trung Quốc

Mặc dù Xiaomi 17 Pro và 17 Pro Max đang thu hút sự chú ý nhờ thiết kế mới mẻ, điều này vẫn chưa đủ để bù đắp cho sự thiếu hụt nhu cầu đối với phiên bản tiêu chuẩn. Phân tích cho thấy, thiết kế lấy cảm hứng từ iPhone 17 của Xiaomi 17, dù là một chiêu trò tiếp thị mạnh mẽ, vẫn chưa tạo ra sự khác biệt rõ rệt. Quan trọng hơn, việc iPhone 17 được thiết kế lại đã khiến sản phẩm của Apple trở nên phổ biến hơn tại thị trường Trung Quốc.

Xem nhanh 20h ngày 20.9: Liệu có cơ sở xử lý khi ‘tổng tài’ chỉ vẫy tay? | Review iPhone 17 Pro Max màu cam

Được biết, Xiaomi 17 Pro và 17 Pro Max không chỉ là những sản phẩm cao cấp mà còn là những chiếc điện thoại đầu tiên được trang bị chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 mới. Camera của chúng cũng thuộc hàng đỉnh cao, khiến ngay cả Galaxy S25 Ultra cũng trở nên lỗi thời.

Dẫu vậy, để duy trì vị thế cạnh tranh trong ngành, Xiaomi có thể cần phải tập trung vào việc phát triển các tính năng hướng tới tương lai hơn, đặc biệt là trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI), nơi mà Apple vẫn đang gặp khó khăn với bộ công cụ AI Apple Intelligence của mình.

